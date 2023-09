Alejandra Rubio llega muy afectada al hospital donde está ingresada su abuela, María Teresa Campos

María Teresa Campos atraviesa por el momento más delicado desde que su salud se deteriorara paulatinamente en el último año y medio, situación que ha llevado a la carismática periodista a ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Junto a ella se encuentran ya sus familiares directos así como algunos amigos de su círculo más íntimo, que acudían rápidamente al centro médico en cuanto conocían el empeoramiento de la presentadora.

Primer parte médico de María Teresa Campos tras ingresar de urgencia en el hospital

Las puertas del hospital han sido un ir y venir de personas relacionadas de una u otra forma con la comunicadora de 82 años, con sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego a la cabeza de todos ellos. Una de las últimas en dejarse ver era Alejandra Rubio, nieta de María Teresa, que también se mostraba muy afectada en estos duros momentos por el estado de salud de su abuela.

Con semblante triste y cabizbaja, la colaboradora televisiva llevaba puesta la mascarilla e iba acompañada por su expareja, Carlos Agüera. Preguntada por los medios allí desplazados, ha evitado hacer declaraciones ante la prensa. También Alejandro Rubio, padre de la joven y exmarido de Terelu, ha querido estar al lado de la que fue su suegra en esta jornada donde la preocupación era máxima.

Primeras imágenes de Terelu Campos tras el ingreso hospitalario de su madre

María Teresa era internada este domingo debido a un "cuadro de insuficiencia respiratoria aguda" y su pronóstico es "reservado dentro de la gravedad". Así lo comunicaban los médicos que la tratan en su primer parte sobre la paciente, que se hacía público sobre la cinco y media de la tarde.

El deterioro cognitivo de la veterana comunicadora ha sido progresivo en los últimos tiempos, hecho que provocó que se redujeran al mínimo las visitas que esta recibía en su casa. De hecho, la propia Alejandra declaró hace unas semanas que no se trataba ni mucho menos de una medida exagerada por parte de la familia.

"La gente opina sin saber. Esta enfermedad en cada persona es distinta y avanza diferente. En el caso de mi abuela no me gustaría hablarlo mucho, pero evidentemente nosotros no vamos a hacer nada malo para ella y esto es solo por su bienestar", dijo en el programa Así s la vida. "No queremos que se especule, mi madre quiere que se sepa cuál es la situación real", añadió entonces.