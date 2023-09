La llamada perdida que hizo María Jiménez a Terelu Campos antes de fallecer

Están siendo días complicados para dos familias que han perdido a uno de sus seres más queridos. El pasado martes, María Teresa Campos nos dijo adiós a los 82 años después de estar ingresada en un hospital de Madrid. 48 horas más tarde, María Jiménez moría a los 73 años en su casa de Triana (Sevilla). El adiós de estas dos mujeres, emblemáticas cada una en su profesión, han conmocionado al país entero. Ahora, se ha conocido que la cantante realizó una llamada a Terelu Campos tras el fallecimiento de la presentadora.

Cabe recordar que ambas mujeres mantenían una gran amistad. Por ello, la artista sevillana quiso tener un gesto de solidaridad y compartir el dolor con la hija mayor de María Teresa Campos, dándole el pésame por la muerte de su madre. Sin embargo, Terelu no llegó a tiempo y no pudo contestar esa llamada.

Ha sido su hija, Alejandra Rubio, quien se incorporó recientemente a su puesto de trabajo, la persona que ha contado este llamativo hecho, justo el mismo día del fallecimiento de María Jiménez. "Con tantos mensajes de amigos y personas cercanas que había recibido estos días, mi madre tenía mucho que contestar. Alucinó cuando vio la llamada de María Jiménez en rojo", desvelaba la joven en Así es la vida, dos días después de morir su abuela.

El mensaje del recuerdo de María Jiménez

Sin embargo, esa llamada perdida no quedó ahí. La intérprete de Se acabó quiso seguir intentando hablar con la hermana de Carmen Borrego, por lo que decidió mandarle un mensaje de WhatsApp -aunque realmente esta acción la hizo la hermana de María, Isabel Jiménez-.

"Le decía que habían intentado llamarla, pero que no habían conseguido hablar con ella. Le decía que lo sentía mucho por el fallecimiento de mi abuela. Se lo mandaba de parte de ella y de María, porque María no podía escribir. Pero quería trasladarle su cariño", contaba la propia Alejandra Rubio, muy emocionada por ver cómo la cantante tenía en su recuerdo a su abuela, a pesar de no saber que estaba en sus últimos días.

María Jiménez muere a los 73 años

El dato de que María Jiménez no fuese la que escribiese el mensaje, desvela una información de cómo podía encontrarse la cantante en esos días, ya que no tenía ni fuerzas para realizar esa acción. Alejandra Rubio no ha sabido decir con exactitud el día en que recibieron el escrito de la cantante, si fue el 5 o el 6 de septiembre.

Lo que sí pudo asegurar fue la hora del mismo, a las 11:30 horas de la mañana. "Mi abuela y María estaban muy unidas. Isabel le dijo a mi madre que mi abuela siempre se interesó por el estado de salud de María", añadía con pena. Además, Alejandra también ha revelado que ambas familias ya han podido hablar y trasladarse así las respectivas condolencias por los dos fallecimientos.

Dos buques insignia: María Teresa Campos y María Jiménez

María Teresa Campos fallecía este martes a los 82 años, en el Hospital Jiménez Díaz, a causa de una insuficiencia respiratoria. Su marcha fue un duro golpe para su familia y amigos, pero también para el mundo del periodismo y la comunicación. Por su parte, María Jiménez lo hacía a los dos días, a los 73 años. Cada una en lo suyo, fueron mujeres pioneras, referentes y con mucho carácter. "Las dos tenían una personalidad bastante potente y eso se reflejaba inevitablemente", confesaba Alejandra Rubio, quien ha sentido también la muerte de la artista.

