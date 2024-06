Alejandra Rubio y Carlo Constanzia nos cuentan cómo descubrieron que iban a ser padres y cómo reaccionaron

Tanto Alejandra Rubio como Carlo Costanzia fijan el inicio de su relación “a principios de febrero”. Por eso, fueron los primeros sorprendidos cuando supieron que estaban esperando su primer bebé juntos , como acaban de anunciar en ¡HOLA!. “Lo descubrimos al poco tiempo, cuando estábamos en Jávea con unos amigos”, nos cuenta la hija de Terelu Campos, que ya está de “tres meses y casi dos semanas”.. Pero, ¿cómo fue ese momento tan especial para ellos y qué sintieron? Ellos mismos lo comparten a ¡HOLA!

© VALERO RIOJA “Sentía el cuerpo raro. Lo que no sabía por qué”, nos confiesa Alejandra

“Teníamos la intuición”, nos explica Carlo, de 31 años. “Sentía el cuerpo raro. Lo que no sabía por qué”, no tarda de decirnos Alejandra, de 24 años. Por ello, ambos decidieron salir de dudas con un test de embarazo. Pero no fueron ellos quienes fueron a la farmacia a comprar la prueba, ya que eran totalmente conscientes de que aquel movimiento podía generar sospechas y terminar apareciendo en los medios. “No fui yo, sino un amigo el que compró el test en la farmacia de Jávea”, recuerda la hija de Terelu.

“En realidad, yo no pensaba que saldría positivo, pero pero me hice la prueba y el resultado apareció rapidísimo. De repente, me agobié muchísimo…”, nos confiesa Alejandra, que no tardó en llamar a Carlo. “En ese momento, me dijo: “Amoooooorrrr. ¡No me lo creo!”, nos relata el hijo de Mar Flores. “Sí, le grité desde el baño (ríe). Le pedí que viniese corriendo y le enseñé el resultado”, añade la futura mamá.

© VALERO RIOJA “Lo primero fue miedo. Nos cambió la vida de repente, en un momento. También pensé en lo que iba a pasar… Es que llevábamos muy poco tiempo, aunque eso nunca lo vi como algo negativo. Simplemente, la vida es así”, dice la futura mamá

La primera reacción de Carlo fue la de tratar de mantener los nervios y controlar la situación, tal y como nos continúa contando Alejandra. “Me dijo: ‘Bueno, tranquila”. Sin embargo, la hija de Terelu era consciente de cómo estaba su novio en realidad. “Lo dijo con calma, aunque sé que estaba agobiado por dentro. Pero, claro, Carlo lo disimula mucho mejor que yo”, nos asegura.

Alejandra no duda en reconocer qué es lo que sintió en ese momento. “Lo primero fue miedo. Nos cambió la vida de repente, en un momento. También pensé en lo que iba a pasar… Es que llevábamos muy poco tiempo, aunque eso nunca lo vi como algo negativo. Simplemente, la vida es así”, nos expresa con firmeza. Por su parte, Carlo nos termina confesando: “En seguida, también sentí miedo y me vino una responsabilidad muy grande. Responsabilidad y miedo a estar a la altura de esa responsabilidad”.

“Estos sentimientos salen siempre, tanto cuando llevas tres meses con una persona o diez años. Pero es que fue todo un poco de sopetón, no me lo esperaba”, continúa sincerándose el hijo de Mar Flores. No obstante, a pesar de los nervios, los miedos y la incertidumbrel”, ninguno tuvo dudas en que querían tener ese bebé, que cuya llegada está prevista para diciembre. “Por supuesto”, nos responde Carlo con contundencia.