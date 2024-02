Alejandra Rubio se pronuncia tras ser fotografiada en actitud cariñosa con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio, de 23 años, y Carlo Costanzia, de 31, han sido fotografiados en actitud cariñosa. La revista Semana muestra las imágenes de la colaboradora televisiva y el actor besándose en un centro comercial como cualquier pareja de enamorados. Sin embargo, todavía es pronto para hablar de amor. La hija de Terelu Campos ha dejado claro a través de Leticia Requejo, colaboradora de TardeAr, que se trata de una relación incipiente. "Acabo de hablar con Alejandra y está en shock. No sabía que estaban siendo fotografiados. Me dice que Carlo no es su novio, que se están conociendo. Y aunque está algo nerviosa y alterada, he visto una chica ilusionada. También me dice que nos portemos bien con Carlo porque es muy buen tío", ha contado la periodista.

Carlo, por su parte, no ha querido aclarar qué tipo de relación mantiene con la nieta de María Teresa Campos. "No puedo ni os voy a deciros nada. Muchas gracias por vuestro trabajo, lo entiendo y lo comprendo. Muy amables", ha declarado sobre sus fotos con Alejandra en las que no faltan los besos, los abrazos, las caricias y las miradas de complicidad.

Solo el tiempo dirá si este romance se afianza o no. De afianzarse, supondría la unión de dos de las familias más mediáticas de nuestro país. Alejandra es hija de Terelu Campos y Carlo es hijo de Mar Flores. De momento, Terelu se mantiene al margen de lo ocurrido. "He hablado con ella y me ha dicho que su hija es mayor y que toma sus propias decisiones", ha contado Luis Pliego, director de Lecturas en Espejo Público. Mar Flores, por su parte, "no tenía ni idea de esta nueva ilusión de Carlo. Se ha enterado por la revista Semana", ha añadido Leticia Requejo en TardeAR.

Hasta ahora todas las parejas de Alejandra eran totalmente ajenas a este mundo. A principios de 2018 comenzó a salir con Dj Lobo y se fueron a vivir juntos. Su relación estuvo llena de idas y venidas hasta 2020, cuando rompieron y la colaboradora fue fotografiada con el arquitecto Tassio de la Vega. Este romance fue muy breve y la joven retomó su historia de amor con Dj Lobo, pero no pudo ser y en 2022 decidieron romper definitivamente. Entonces, Alejandra se enamoró de Carlos Agüera, un chico deportista de 22 años de Málaga. Parecían muy felices. Sin embargo, hace exactamente doce meses, la colaboradora de Fiesta confirmaba su ruptura: "Pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada, él no vivía en Madrid y se vino, y adaptarse a una nueva vida es complicado". Pese a ello, el joven la apoyó en el difícil momento que supuso la muerte de su abuela en septiembre de 2023.

Carlo, por su parte, estuvo saliendo con la bailarina Mel Hidalgo, a la que conoció durante el rodaje de Toy Boy, su primera gran oportunidad en el mundo de la interpretación. Después, mantuvo una relación con la actriz Michelle Calvó.