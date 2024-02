Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, fotografiados juntos en actitud cariñosa

En la víspera de San Valentín, Alejandra Rubio (23) y Carlo Costanzia (31) han sido fotografiados en actitud cariñosa. La revista Semana muestra las imágenes de la colaboradora televisiva y el actor besándose en un centro comercial. Ninguno de los dos protagonistas había dado hasta ahora pistas acerca de esta amistad que solo el tiempo dirá si se transforma. De afianzarse, un posible romance entre ambos supondría la unión de dos de las familias más queridas de nuestro país ya que ella es hija de Terelu Campos y nieta de la inolvidable María Teresa Campos mientras que él es hijo de Mar Flores.

-Visitamos la moderna casa de Alejandra Rubio, su actual refugio lleno de recuerdos familiares

-Recordamos cuando Laura Matamoros y Carlo Costanzia posaron en exclusiva para ¡HOLA!

Entre los intereses comunes de Alejandra y Carlo destaca su pasión por la interpretación. El hijo mayor de Mar Flores ha triunfado en títulos como Toy boy, Fuimos canciones y El juego de las llaves mientras que la única hija de Terelu Campos se ha formado como actriz en el prestigioso estudio de Juan Codina. Ambos, que tienen tatuajes en su piel, han hecho incursiones en la moda y siguen muy de cerca las tendencias. Personalmente, los dos han convivido con la popularidad desde su nacimiento.

Hace exactamente doce meses, la colaboradora de Fiesta confirmaba su ruptura con Carlos Agüera, después de un año y medio de discreta relación. Fue una decisión de mutuo acuerdo y muy meditada por ambas partes, según confirmó entonces Alejandra, asegurando que no había pasado nada malo entre ellos pero esbozando algunas de las posibles causas: "Pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada, él no vivía en Madrid y se vino, y adaptarse a una nueva vida es complicado". A pesar de su ruptura siguieron manteniendo una bonita amistad y el joven la apoyó en el difícil momento que supuso la muerte de su abuela en septiembre de 2023.

-Carlo Costanzia matiza sus duras palabras y cuenta cómo logró salir de los infiernos

Por su parte, la última relación sentimental que ha trascendido de Carlo Costanzia es la que mantuvo con la actriz Michelle Calvó. En verano de 2022, la revista ¡HOLA! publicó las primeras imágenes de la pareja disfrutando de planes cotidianos en Madrid. Se desconoce la fecha en la que decidieron separaron sus caminos. Anteriormente estuvo saliendo con la bailarina Mel Hidalgo, a la que conoció durante el rodaje de Toy Boy, su primera gran oportunidad en el mundo de la interpretación.