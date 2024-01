Carlo Costanzia matiza sus duras palabras y cuenta cómo logró salir de los infiernos

Carlo Costanzia (31) se ha sentado de nuevo en el plató de ¡De viernes! para aclarar algunos puntos relacionados con la comentada entrevista que concedió hace justo una semana en la que relató algunos de los episodios más duros de su vida como el bullying que sufrió durante su infancia y el consumo de sustancias a una edad muy temprana. “Vengo a dar un testimonio de superación. Es una experiencia personal, no vengo a hablar de mi padre ni de mi madre y mucho menos a culparles de que yo haya caído en las drogas. Si he caído en las drogas ha sido por mi debilidad y mi voluntad”.

Además de matizar sus anteriores declaraciones, el protagonista de Toy Boy ha aclarado cómo es el vínculo que mantiene actualmente con sus progenitores. “Me llevo muy bien con los dos, son mis padres y les adoro. Con mi padre tengo más relación por el hecho de que he pasado más tiempo con él en los últimos años, pero con mi madre también tengo una buena relación, hablamos a menudo yo la quiero mucho y ella me quiere mucho”.

De la misma manera, el intérprete ha relatado cómo su familia ha estado a su lado en su proceso de desintoxicación. “Siempre me han ayudado y apoyado en toda la terapia que he necesitado. He llegado a estar en un centro de deshabituación a las drogas y me apoyaron. Cada uno tiene una situación en la vida y cada uno hace las cosas como puede, hay que aprender a perdonar y a perdonarse a uno mismo y ahí es cuando una sana de verdad. Sigo yendo a terapia es un camino largo, duro y complicado porque uno puede volver a caer”.

Un momento que ha aprovechado para darle un consejo a todos los jóvenes que se encuentren en una situación parecida a la suya. “Quiero decir a los chavales que me estén oyendo que no eres más guay o mejor por meterte en las drogas, eres un perdedor. Llevo tocando fondo desde los 18 años, el consumo es algo horrible. Lo importante es tener la fuerza de volver a levantarse”.

Carlo también ha expresado el gran amor que siente por sus hermanos pequeños. “Adoro a todos mis hermanos. No es fácil sentirse un ejemplo teniendo el recorrido que yo he tenido, a mis hermanos me hubiese encantado darles otro ejemplo. Me incomoda mucho que ellos a raíz de esto sufran, que salgan esas cosas en la televisión otra vez y no ser la persona que me gustaría ser para ellos. Tengo ese sentimiento de pudor y no me gustaría que mis hermanos pasarán por absolutamente nada de esto. Me hubiera gustado haber pasado toda la infancia con ellos, no haberme drogado ni haber hecho estupideces. Es algo de lo que todos los días me arrepiento, nunca es tarde por supuesto, pero van creciendo”.

Otro de sus pilares fundamentales es su abuela paterna, que vive en Italia y a la que no puede visitar desde hace más de dos años porque, como parte de su pena por sus problemas legales, tiene puesta una pulsera telemática que le impide salir de Madrid. “Mi abuela tiene cierta edad y está delicada de salud. Cuando cumpla la condena iré volando a verla porque es la persona más importante de mi vida, es mi referente para todo. Hablo con ella todos los días o tres veces. Es mi persona más cercana, mi familia. Para mí es todo”.