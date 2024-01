Carlo Costanzia relata su dramática historia de vida y confiesa su deseo de marcharse de España

Carlo Costanzia ha concedido una entrevista al programa De viernes donde ha relatado los episodios más duros de su vida y ha desvelado cómo vive en la actualidad, entre otras muchas cosas. Una trágica historia que comenzó cuando era un niño a raíz del divorcio de sus padres. “Mi infancia fue difícil, no fue feliz. Una infancia bajo el foco de la separación de mis padres, tan mediática y tan dramática. Eso a mí me lleva a vivir una vida un poco peculiar”.

Sufrió bullying en el colego

El actor ha relatado que sus compañeros de clase, al conocer detalles de su historia familiar, empezaron a meterse con él. Un bullying que le llevó a caer en una espiral autodestructiva. "En el colegio ves que eres raro, te insultan, te pegan. Llegaba a casa y estaba mal, quería encerrarme en el cuarto y no salir de ahí. Es cuando me derivan a la psicóloga y a los siete años empecé a tomar antidepresivos”.

Problemas con las drogas

Esta medicación fue su toma de contacto con el mundo de las sustancias. “Con diez años tengo el primer contacto con el consumo y el consumo diario empieza con doce o trece años. Al principio es un acto de rebeldía, pero luego es un oasis personal. Me mandan a Suiza, a un colegio interno, lo siento como un abandono. Al final mi padre termina sacándome y es cuando decido irme con él a Italia”.

"He estado muchas veces en los calabozos"

Al volver a España, ya con 25 años, esos problemas personales se empiezan a transformar en problemas con la ley al tomar muchas decisiones equivocadas. El intérprete es arrestado en varias ocasiones por conducir bajo los efectos de las drogas o sin carné. Faltas que le hicieron acumular hasta 105 multas de tráfico. “He estado muchas veces en los calabozos. En una ocasión, mientras estaba preso, mi compañero ponía la televisión y salía yo en la serie (Toy Boy) y estaba condenado… me hacía sentir un fracasado total”.

Actualmente está cumpliendo condena y lleva una pulsera telemática

Pero, sin duda, el mayor golpe lo recibe en el año 2023 cuando fue condenado a 21 meses de prisión por una estafa continuada en la venta de coches de lujo. En la actualidad, tiene una pulsera telemática que no le permite salir de Madrid. “Tengo que afrontar una realidad que me quedan todavía 15 meses así. Lo que más me duele es no poder viajar a Italia y ver a mi abuela, que ya es muy mayor. No sé si cuando termine esto, estará viva”.

Cómo es su vida actual

Mientras cumple la condena, Carlos ha desvelado cómo se gana la vida en la capital de España, con un empleo que poco tiene que ver con su época como actor. “Vivo de un trabajo normal, en un barrio obrero donde puedo permitirme un alquiler bajo, contando los céntimos llegó a malas penas a final de mes. Esa es mi realidad. La gente cree que mi padre es conde y yo salgo de un castillo y no es así”.

El gran apoyo de Javier Merino

Una situación muy complicada, derivada de sus malas decisiones, en la que Carlo ha contado con el apoyo fundamental de Javier Merino, el segundo marido de su madre. “Javier, expareja de mi madre, me ha ayudado mucho”. Además, también ha detallado la importancia que tienen en su vida sus cuatro hermanos pequeños. “Me dan amor incondicional. Me cuesta ir a verles porque tengo sentido de la culpa, vergüenza y pudor porque un hermano pequeño ve al mayor como un superhéroe y yo soy la contrario a eso”.

Su futuro fuera de España

Cuando termine de pagar su condena, el protagonista de Toy Boy tiene un gran deseo: comenzar de cero fuera de nuestro país. “Me veo al 98% fuera de España. Tenía una vida laboral hecha, pero viene el pasado y me arrebata todo. Nadie quiere trabajar con una persona que está cumpliendo condena”.