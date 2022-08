Carlo Costanzia cuenta su dura infancia y se emociona al hablar de sus hermanos y su madre, Mar Flores

Carlo Costanzia está viviendo una de sus mejores etapas. A sus 29 años, el hijo mayor de Mar Flores ha alcanzado la popularidad por haber protagonizado una de las series del momento, Toy Boy. En la actualidad, el modelo, cantante y actor acaba de pasar unas vacaciones en Ibiza, donde ha podido disfrutar con su familia. Ha sido precisamente al hablar de su madre y sus hermanos cuando se ha emocionado realmente en su primera entrevista en televisión. Y es que, Carlo Costanzia nunca se había abierto en canal y, esta vez, ha contado incluso cómo fue su dura infancia y lo que había supuesto para él la fama.

El intérprete de Toy Boy ha reconocido que no fue nada fácil crecer en una familia que estaba en el punto de mira de los periodistas, y lo que peor llevó en su día fue ver a su madre Mar Flores sufrir por ello: "Ser hijo de mi padre y de mi madre para mí es un orgullo enorme. Todo el acoso mediático complica mucho el crecimiento de un niño pequeño. No entiendes muy bien cuando algo tan importante como tu madre sufre mucho", explicaba el hijo de la modelo en Déjate querer. El artista ha vivido durante muchos años en Italia, junto a su padre Carlo Costanzia di Costigliole, y, a pesar de no haber podido estar al lado de algunos de sus hermanos pequeños, está muy orgulloso de la familia que tiene: "Tengo siete hermanos, conmigo ocho. Tres por parte de mi padre y cuatro por parte de mi madre. Al estar en Italia no podía estar tanto con mis hermanos por parte de madre, sobre todo con los dos pequeñajos.... Me emociono", contaba Carlo con el brillo en los ojos, reconociendo que ellos "me dan la vida, mis hermanos son mi vida entera".

La influencia de tener una familia mediática también ha hecho que Carlo Costanzia sea la persona que es ahora. Sobre todo gracias a lo que ha aprendido de sus padres y al haber sido el hermano mayor: "De mi madre cogí el arte y de mi padre el carácter, la seriedad, el porte y la disciplina", confiesa. Lo que tiene claro es que en la vida uno tiene que empezar desde abajo: "En la vida hay que saber las ventajas y desventajas que uno tiene, hay que abrazar todo porque en la vida no se sabe qué puede pesar". Además, desde que regresó a España, Carlo se puso a fregar platos y a trabajar de camarero para ganar dinero. En cuanto a la pregunta del amor, el modelo ha confesado lo siguiente: "No soy un alma solitaria, pero hay que saber estar solos. Es la única manera de trabajarse a uno mismo para después dar a los demás. Me encanta la gente, pero necesito mis espacios. Soy difícil de enamorar, pero cuando me enamoro, me enamoro hasta las trancas", se sinceraba.

Actualmente, Carlo Costanzia vive en Madrid y está inmerso en su trabajo como actor, pero también continúa haciendo sus pinitos en la música. El artista ha participado en la serie de Antena 3, Toy Boy, sin embargo no fue hasta su emisión en Netflix cuando le catapultó a la fama. El pasado mes de noviembre, el actor confesaba a HOLA! que había roto con su pareja, la bailarina Mel Hidalgo, a la que conoció en el rodaje de la ficción, y donde afirmaba que estaba "solterísimo". Además, en esa entrevista desvelaba su prototipo de mujer: "Me gusta que sea guapa. Sobre todo, que sea inteligente. También que le guste estar activa y que sea trabajadora".