Carlo Costanzia habla por primera vez de su condena: 'Han hundido completamente mi carrera'

Hace unos días conocíamos la decisión de la Audiencia Provincial de Málaga que ha sentenciado a Carlo Costanzia a 21 meses de cárcel por un delito de estafa. La noticia ha causado un enorme revuelo mediático y han surgido todo tipo de informaciones al respecto. Sin embargo, el hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia de Costiglione ha decidido dar un paso al frente y sentarse en un plató de televisión para dar su propia versión de lo sucedido.

"Como sabes, no me gusta hablar de mi vida personal. Estoy aquí porque ha llegado un momento en el que el avasallamiento mediático que está teniendo este tema y las falacias que se están contando, no solo me están causando muchos problemas a mí", ha confesado diciendo que le ha pasado factura a nivel familiar, emocional y también laboral, ya que después de todo lo que ha pasado "nadie se atreve o quiere trabajar conmigo".

Carlo ha elegido el programa Espejo Público, presentado por Susanna Griso para hablar del momento tan difícil que está viviendo y, muy molesto, ha dicho que: "Soy un personaje público y por eso estoy aquí hablando, pero quiero decir que del que se debería estar hablando en todos sitios y diciendo a la gente que tenga cuidado con él es con Roberto y no conmigo". El hijo de Mar Flores se refiere a la persona que le engañó y le estafó, haciéndole creer que le estaba ayudando en su negocio de compraventa de vehículos de alta gama. "Lleva desde los años 90 estafando y no solo no se puede ni decir su nombre ni dar su imagen porque no es un personaje público, sino que además se me tiene que poner a mí como cabeza de turco".

Carlo ha contado que todo comenzó por su pasión por los coches de lujo y el rodaje de la serie de Toy Boy. Allí conoció a esta persona que les estaba alquilando a ellos los coches y por eso se fió. "Entendí que era una persona seria, aunque luego descubrimos que no era así y, de hecho, les debe dinero también a los de la productora de la serie", ha explicado. "Él cogía unos vehículos que decía que eran suyos, pero que en realidad los cogía de otras empresas de alquileres y los hacía pasar por su flota de vehículos subrogada, para que nos entendamos".

En un primer momento no sospechó nada, ya que veía la documentación, los contratos, los avales... pero el hijo de Mar Flores terminó dándose cuenta del complejo entramado: "Tengo que admitir que no he sido el más listo del mundo. Obviamente, yo entro en este ambiente como novato, pero cuando yo me doy cuenta que este señor ha estafado a gente que lleva 30 o 40 años y que tiene mucho recorrido, tampoco me creo tan tonto en ese sentido, porque veo que lo mismo que me ha hecho a mí se lo ha hecho a otras muchísimas personas con más experiencia".

"Y digamos que todo esto a mí me viene también por un mal asesoramiento por parte de mis primeros abogados", ha contado a Susanna Griso en directo. Constanzia, que ha tenido que pagar alrededor de 140.000 euros, ha reconocido que "en la vida he tenido tanto dinero", por lo que tuvo que pedírselo prestado a su círculo más cercano.

El momento más emotivo de la entrevista ha sido, sin duda alguna, cuando Carlo Constanzia ha hablado de cómo le han pasado factura todos los errores que ha cometido. "Por desgracia, sabemos que todo se paga en esta vida y todo llega. Y cuando estás en tu mejor momento, no solo de vida sino a nivel laboral, personal, de fortaleza mental... te llega todo. Puedo parecer un tío muy duro, pero me está costando mucho todo esto... y por eso elijo venir aquí a hablarlo y a exponerme completamente, a desnudarme de todas estas cosas".

Carlo ha contado que le está afectando en sus "relaciones personales, emocionales, laborales...". "No solo me han hundido completamente mi carrera, sino que también a nivel mental me está costando mucho. Yo he pasado por muchas cosas muy feas en mi vida, y sé cómo me tengo que comportar en este momento y tengo el pellejo muy duro... pero hay días que no me quiero levantar de la cama, hay días que me tengo que forzar a ir al gimnasio, a comer, afrontar el mundo... Tengo incluso un cierto pánico social".

Susanna, que en un momento dado ha decidido sentarse a su lado y cogerle de la mano para mostrarle su cariño, le ha preguntado cómo ha sido su vida, su adolescencia, los momentos que más le han marcado... "Yo nazco en un ambiente mediático (...) Yo de pequeño fui a un colegio del Opus donde, bueno, a mí me hacen un bullying continuado y no solo me pegan y me insultan, diciendo todo tipo de insultos hirientes, sobre todo a mi madre", ha recordado.

Carlo ha hablado de aquellos en los que, a pesar de ser solo un niño, vivía en "un caos mediático y una tormenta absoluta". "Por aquel entonces ya voy a psicólogos, tengo tratamiento psicológico... incluso me llegan a a recetar también antidepresivos", dice recordando que fue cuando tenía entre seis y diez años, que es "cuando yo ya me voy con mi padre". "Luego, más adelante, me llega a comentar la psicóloga que incluso me tienen que quitar el pestillo del cuarto porque creen que puedo tener problemas de de autoflagelación o de intento de dañarme".

"Era una situación bárbara... y yo vivo en una burbuja de de depresión y de oscuridad. No quiero con esto justificar todo lo demás, porque hay gente que tiene la fuerza de seguir para adelante de otra manera. Yo por desgracia, escogí la vía fácil de evadirme por medio de sustancias desde muy temprana edad. Mi primer contacto con ciertas sustancias fue a los 11 años. Empiezo con el alcohol, tabaco... y luego ya hachís. Y luego ya más adelante, en mi adolescencia, ya toco fondo".

Hay que recordar que, además de la condena por estafa, Carlo ya estaba cumpliendo condena "por haber conducido bajo los efectos del alcohol y las drogas, y sin carné". De hecho, no ha dudado en mostrar la pulsera telemática que lleva en el tobillo: "Tengo unos unos horarios en los que tengo que estar en casa, pero me permite salir a trabajar".

Debido a eso, no puede ir a visitar a su abuela, que está en Italia. Con la voz entrecortada y conteniendo las lágrimas, el hijo de Mar Flores cuenta que su abuela es "mi pilar fundamental en la vida". "Por culpa de todas las tonterías que he cometido en mi pasado, me he visto obligado a cumplir todo lo que tengo que cumplir. Ella está en una situación delicada de salud, porque tiene ya una cierta edad. Es difícil... tener que pensar que probablemente no pueda volver a verla", ha dicho muy emocionado.

Pese a todo, Carlo ha querido mandar un mensaje y decir que: "Es importante encontrar la fuerza para seguir para adelante, porque la vida, dentro de lo que cabe, es muy bonita. Hay que aprender a sacar lo bueno, incluso de los lados malos, de los momentos malos y, sobre todo apoyarse, que para mí es una cosa fundamental, en la gente que te quiere. Yo sin el apoyo familiar y de las pocas y buenas amistades que tengo, no habría llegado hasta aquí. Entonces, bueno, animo de verdad a toda la gente que está pasando por un mal momento y que sufre acoso de cualquier tipo, a que no hagan caso de todo lo que dice la gente, que sean fuertes, que tiren para adelante. Y como dice el refrán: 'Los leones no prestan atención a la opinión de las ovejas'".