La significativa reflexión personal de Mar Flores tras conseguir el récord de la temporada en la prueba de la apnea

Mar Flores se ha enfrentado a uno de sus grandes temores y no solo lo ha superado, sino que ha conseguido un récord. A la modelo le tocaba afrontar la prueba más exigente de El desafío, la de apnea, y se ha preparado a conciencia junto a Juandi Alcázar, un experto en este tema, que la ayudado además a superar un susto que tuvo hace algún tiempo. Según ella misma ha contado, tuvo una mala experiencia mientras buceaba, ya que se quedó enganchada en una cueva a bastante profundidad: "Una vez casi me ahogo y cuando estoy bajo el agua vuelvo a repetir esa sensación. Es horrible", ha sentenciado.

Sin embargo, a pesar de este contratiempo y de que al principio de la prueba se encontraba un poco paralizada, Mar Flores ha logrado dejar de lado el miedo, hasta el punto de conseguir el récord de la temporada en esta prueba. La modelo ha aguantado tres minutos y 34 segundos sumergida bajo el agua, un resultado con el que ha superado la mejor marca anterior, la de Chenoa. Sin duda, un gran éxito para Mar Flores, que ha sido muy aplaudido por los miembros del jurado, Juan del Val, Santiago Segura y Pilar Rubio.

Una vez concluida la prueba, cuando ha salido del tanque lleno de agua, Mar Flores ha aprovechado para hacer una confesión mientras hablaba con Roberto Leal: "La vida me ha puesto en muchas situaciones en las que no podía respirar y en las que medía el corazón y me tenía que reinventar", ha dicho.

Unas palabras ante las cuales, Pilar Rubio ha recalcado lo mucho que se ha esforzado durante la prueba y le ha pedido que intente disfrutar un poco más. Por su parte, Raquel Sánchez-Silva se ha sumado a esta recomendación y ha aprovechado para hacer una reflexión que ha emocionado a la modelo: "Muchas veces las circunstancias o ciertas personas no te han tratado bien y tú has resistido, y lo que has hecho aquí ha sido resistir".

La modelo comentó en la rueda de prensa de presentación del programa que para ella, El desafío había supuesto un gran aprendizaje, toda una lección de vida, no solo para ella, sino también para sus hijos, para enseñarles la importancia del esfuerzo y del espíritu de superación.

Su hijo Carlo Costanzia, en el foco mediático

El regreso de Mar Flores a la pequeña pantalla como concursante de El desafío se ha producido en un momento en el que su hijo mayor, Carlo Costanzia, se encuentra en el punto de mira por diversos motivos. Por un lado, ha hecho algunas declaraciones en las que ha hablado de la relación con sus padres y de los problemas que ha tenido en los últimos años, que le han llevado a pasar por procesos de desintoxicación y a enfrentarse a la justicia.

Además, el hijo mayor de la modelo se ha convertido en protagonista de la actualidad en los últimos días después de que fuera fotografiado en actitud cariñosa junto a la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio. No obstante, por el momento, ninguno de ellos ni sus familias han dado detalles concretos de si existe una incipiente relación sentimental entre ambos.