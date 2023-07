Mar Flores, fotografiada con Elías Sacal en Saint-Tropez en su verano más complicado

Está siendo un verano complicado para Mar Flores, quien ha asegurado en ¡HOLA! estar "destrozada" tras la condena a 21 meses de prisión al mayor de sus cinco hijos, Carlo Costanzia, el único nacido durante su relación con el italiano Carlo Costanzia di Costigliole. En medio de estos difíciles momentos, la modelo ha apostado por tomarse unos días de desconexión en Saint-Tropez. Tal y como indica Diez minutos, ha sido fotografiada paseando por la Costa azul junto a Elías Sacal.

La colaboradora de Y ahora Sonsoles recorre con semblante serio esta localidad gala que en la temporada estival sirve como punto de encuentro de estrellas internacionales. Pasea con un conjunto de inspiración lencera compuesto por un top estampado con detalle de volantes marcando el pecho y shorts muy fluidos. A juego, también luce una larga bata tipo túnica y un sombrero para resguardarse de las altas temperaturas. A través de su look veraniego se puede ver el cuerpo tonificado de Mar, que entrena cinco o seis días a la semana durante hora y media. "La disciplina, la constancia y la fuerza de voluntad son los mejores aliados", nos reconocía.

La última vez que habíamos visto a Mar y Elías fue en marzo de 2022, cuando la modelo volvió a desfilar en la Semana de la Moda de Madrid para Roberto Diz y el empresario mexicano la apoyó desde el front row. La modelo, que definió como mágica la experiencia, reconoció que era muy bonito contar con su presencia en un momento tan especial. Pocos días antes disfrutaron juntos del inicio de la feria ARCOmadrid. En noviembre de 2021, ¡HOLA! había confirmado la reconciliación de la pareja acudiendo al Gran Premio de Fórmula 1 de México.

A raíz del revuelo mediático provocado por la condena que la Audiencia Provincial de Málaga ha interpuesto a Carlo Costanzia por un delito de estafa, el actor, que ya estaba cumpliendo condena "por haber conducido bajo los efectos del alcohol y las drogas, y sin carné", daba su propia versión. En el plató de Espejo público aseguraba que había sido estafado por un hombre llamado Roberto que tiene un negocio de compraventa de vehículos de alta gama y al que conoció en el rodaje de Toy boy porque alquilaba los coches a la serie. "Él cogía unos vehículos que decía que eran suyos, pero que en realidad los cogía de otras empresas de alquileres y los hacía pasar por su flota de vehículos subrogada, para que nos entendamos".

El primogénito de Mar Flores reconocía que esta situación le ha pasado factura a nivel profesional y personal. "No solo me han hundido completamente mi carrera, sino que también a nivel mental me está costando mucho. Tengo incluso un cierto pánico social", aseguraba. Además, reconocía que su vida no ha sido fácil porque en el pequeño le hicieron bullying y creció en un caos mediático. "Yo por desgracia, escogí la vía fácil de evadirme por medio de sustancias desde muy temprana edad. Mi primer contacto con ciertas sustancias fue a los 11 años. Empiezo con el alcohol, tabaco... y luego ya hachís. Y luego ya más adelante, en mi adolescencia, ya toco fondo", se sinceraba.