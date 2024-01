Mar Flores vuelve a la tele con 'El desafío': recordamos su paso por otros programas

Conquistó el mundo de la moda, triunfando en pasarelas de todo el mundo. También se convirtió en una revelación en televisión y ahora regresa a la pequeña pantalla dispuesta a ganar El Desafío, uno de los retos más complejos de su trayectoria profesional. Mar Flores deberá superar todas las pruebas del programa y someterse al veredicto del jurado, compuesto por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura.

A sus 54 años, ha dicho sí a este increíble formato presentado por Roberto León, que se estrena este viernes, a las 22:00 horas, en Antena 3. "El Desafío ha sido una lección de vida para mí, pero, sobre todo, para mis hijos. Ha sido una enseñanza para educarles en la superación. Me han visto trabajar como loca, llegar a casa llena de moratones, no poder atenderles con los deberes... Se han dado cuenta de que en la vida lo necesario es el esfuerzo, dar lo mejor de uno mismo, y no fustrarse", ha dicho la concursante en la rueda de prensa.

La televisión no es un medio desconocido para Mar. Tras ganar el premio Rostro de los 90 de la revista Elle en 1989, fue redescubierta por el incombustible Giorgio Aresu, quien le abrió las puertas de millones de hogares de España a través de los programas de Telecinco como Vip noche. Después, la modelo pasó a compartir plató con Maribel Sanz y Andoni Ferreño en el programa Bellezas en la nieve.

En Televisión Española trabajó con Ramón García y en el concurso Todo en familia y también triunfó en el desaparecido Canal 9 con La música es la pista, un concurso musical de media hora de duración que se emitía de lunes a viernes. "Fue líder de audiencia durante cuatro años y recibí muchos premios", recordó con orgullo en Poco se Habla, el podcast de Ana Brito y Xuso Jones.

Tras el éxito de este programa, Mar decidió retirarse de la televisión para centrarse en su familia. Y no fue hasta septiembre de 2022 cuando regresó a este medio de la mano de Sonsoles Ónega como colaboradora de Y ahora Sonsoles. "Es bonito trabajar con buenos profesionales. El directo es algo que llevo en la sangre, he hecho muchos directos, he dado campanadas, he presentado muchas galas...", dijo Mar en el podcats.

Un año después, fue Susanna Griso quien confió en ella como colaboradora de Espejo Público. En el matinal de Antena 3 sorprendió con una sección llamada “MARvelous” en la que cada semana hablaba de moda, decoración, deporte, arte, protocolo, joyas, viajes, destinos a través de su estilo de vida.

Además de trabajar como presentadora y colaboradora, Mar ha participado en varias series de Antena 3 como Compuesta y sin novio, con Lina Morgan, Canguros o Hermanos de leche. En 2021 también participó en Mask singer: adivina quién canta. En el concurso se escondió bajo la identidad de un flamenco con un traje de plumas rosas y sorprendió con su talento musical, desconocido hasta el momento. "Ha sido muy divertido y he sentido muchas sensaciones como hacía años, como cuando hacía televisión. Me ha encantado vivirlo y compartirlo", dijo en aquel momento.