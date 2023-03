El paso que ha dado Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores, para cumplir su sueño de ser cantante

Loading the player...

Carlo Costanzia acaba de demostrar que no solo tiene talento como actor y modelo, ahora, el hijo de Mar Flores, de 30 años, ha querido dar un paso más en su carrera como cantante y acaba de estrenar un nuevo videoclip. El primogénito de la reconodida modelo siempre ha confesado que uno de sus grandes sueños es el de dedicarse a la música: 'Gracias a toda la gente que apoya mi música y que me manda mensajes tan bonitos de animo y de no dejar este sueño que, los que de verdad me conocéis, sabéis que es uno de mis sueños más grandes', eran las palabras que compartía hace unas semanas con sus seguidores. El que fuera Jairo en la exitosa serie Toy Boy acaba de estrenar su primer sencillo bajo el nombre de Mi negrita remix, un tema producido por Yeray Music. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Carlo Costanzia cuenta su dura infancia y se emociona al hablar de sus hermanos y su madre, Mar Flores

Águeda López, Carlo Costanzia y otras estrellas de la pasarela de moda de baño más viral