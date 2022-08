Así ha reaccionado una orgullosa Mar Flores a la primera entrevista de su hijo Carlo en televisión

Nunca ha ocultado lo orgullosa que se siente de sus vástagos y esta vez no podía ser diferente. Y no es para menos, ha sido y es una madre ‘leona’. Mar Flores no se ha mantenido al margen de la expectación que despertaba el debut televisivo de su hijo mayor. Carlo Costanzia, se rompía ayer en televisión hablando con emoción de sus hermanos y su madre en su primera entrevista en la pequeña pantalla. El joven, de veintinueve años, se deshizo en halagos hacia su madre en el programa Déjate querer y hoy el teléfono de la modelo no ha parado de sonar.

Sus amigos y seguidores se han volcado en felicitaciones a la modelo por la actuación de su hijo ayer y le han enviado elocuentes piropos hacia Carlo. Podemos leer algunos textos que dicen así: “Un chico sensacional, generoso y sensible, con valores difíciles de encontrar”, “Si tanto te envidian es que vales, ver como has educado a tu hijo te define como madre”, “puedes estar orgullosa, no sé si es más guapo por dentro o por fuera”, todos llenos de aplausos y corazones.

Mar, que este verano ha estado disfrutando de las playas de Ibiza junto a su hijo, ha recuperado algunos de los mensajes más emotivos para enseñarlos con orgullo y recordar que el mérito no es suyo “Gracias a él, Carlo Costanzia, por existir”, escribe la top model llena de felicidad, que rememorando la vida que han vivido juntos, también los momentos malos por los que han pasado, le recuerda a su hijo en su mensaje “no ha sido fácil amor”, con gran cariño. Sorprendida ella también por lo rápido que pasa el tiempo, viendo tras la pantalla a todo un hombre guapo y apuesto, que se defendió con gran elegancia de todas las preguntas, no ha podido resistir la tentación de recordar como era de pequeño y la empresaria rescata una antigua entrevista en la que podemos verla junto a Carlo, cuando el pequeño apenas contaba tres o cuatro años.

Mar tiene cinco hijos, todos varones. El primero de ellos, Carlo, nació fruto de su primer matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole, del que la modelo se separó tras cuatro años de relación. En 2001 volvió a contraer matrimonio con el empresario Javier Merino, padre de sus otros cuatro hijos: Mauro, Beltrán, Bruno y Darío. En 2016 la pareja decidió poner fin a su matrimonio y emprender nuevos caminos en solitario pero entre ellos ha seguido existiendo una relación muy cordial.

Abriéndose ahora paso en el mundo de la interpretación y la música, Carlo se enfrenta por primera vez de manera directa a la fama, especialmente a raíz del éxito de su último trabajo en la serie Toy boy. Ahora vive en Madrid y está cerca de su madre pero no siempre fue así, tal y como explicó en el programa echo mucho en falta a sus hermanos los años que pasó en italia viviendo junto a su padre y no fue fácil para él crecer bajo la atenta mirada de la prensa.