Cuenta que tiene una estrecha relación con él Laura M. Flores, al borde de las lágrimas tras escuchar el testimonio de su primo Carlo Costanzia 'Me emociona mucho y me duele', ha confesado la influencer con la voz quebrada mientras explicaba una situación familiar que también le afecta de lleno

"Es mi primo preferido". Con estas cuatro palabras, Laura M. Flores definía a la perfección cuáles son sus sentimientos de cariño hacia Carlo Costanzia, lo que ha descrito como una "relación muy estrecha y cercana". Es por ello que, al hablar de él mientras escuchaba su último testimonio, la colaboradora televisiva haya estado al borde de las lágrimas y ciertamente apesadumbrada por todo lo que rodea a este delicado asunto.

"Como entrevista y relato de lo que cuenta, que es su infancia y cómo la ha vivido él, hay que sacar el lado positivo ya que se fue superando a sí mismo hasta el día de hoy", señalaba la influencer este lunes en Vamos a ver, en relación a las declaraciones hechas por su familiar hace apenas tres días. El modelo abordó entonces muchos aspectos íntimos y personales, que iban desde la etapa de su niñez a los actuales problemas que tiene con la justicia.

"Esto no quiere decir que su padre ni su madre no hayan estado, sino que Carlo ha vivido su infancia y su adolescencia de una manera equivocada, tal vez", expresaba Laura al respecto. "Por ejemplo, yo ahora que estoy en un proceso de separación, lo que quiero es proteger a mis hijos... pero es verdad que a veces los adultos egoístamente nos olvidamos de cómo puede vivirlo el niño", apostillaba con mucha sinceridad hablando de su propio caso tras su ruptura con Benji Aparicio.

"Me emociona mucho y me duele", reconocía con la voz quebrada la que fue ganadora de Gran Hermano VIP 4. "En este caso, creo que él ha estado un poco más descolgado de lo normal y se refugió en sí mismo", señalaba. "En circunstancias y cosas que no debería haber hecho y que le llevaron a la vida que ha tenido", añadía sobre los actos cometidos por su primo que le provocaron incluso ser condenado a pena de cárcel el pasado verano.

"Sé que mi tía está destrozada", desvelaba por último Laura M. Flores, aclarando que "yo no he hablado con ella porque sé darle su espacio, pero sí lo he hecho con mi madre, que es su hermana". Por su parte, Carlo Costanzia rememoró el pasado viernes su pasado más duro y contó primero que sufrió acoso en el colegio: "Te insultan, te pegan.... Iba a casa y quería encerrarme sin salir. Me derivaron a la psicóloga y a los siete años empecé a tomar antidepresivos", dijo en Telecinco.

El también actor (Toy Boy) contaba entonces que dicha medicación fue su toma de contacto con el mundo de las sustancias. "Al principio el consumo diario es un acto de rebeldía, pero luego es un oasis personal. Me mandan a Suiza, a un colegio interno y lo siento como un abandono. Al final mi padre termina sacándome y es cuando decido irme con él a Italia", relataba sobre aquella etapa en la que sufrió distintos vaivenes.

Al regresar a España con 25 años, es arrestado en varias ocasiones por conducir bajo los efectos de las drogas o sin carné, faltas que le hicieron acumular más de cien multas de tráfico. "He estado muchas veces en los calabozos y me hacía sentir un fracasado total", reconoce. El pasado junio, el juez le imponía 21 meses de prisión por una estafa continuada en la venta de coches de lujo. En la actualidad, lleva puesta una pulsera telemática que le impide salir de Madrid.

