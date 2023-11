El bonito homenaje de Alejandra Rubio a su abuela María Teresa Campos al lucir uno de sus icónicos trajes

Alejandra Rubio, nieta de María Teresa Campos, ha querido rendir un bonito homenaje a su abuela luciendo una de las piezas más icónicas del armario de la recordada presentadora. "Es lo único que pedí de ella", revela con cierta nostalgia la colaboradora de Así es la vida tras despedirse de su abuela el pasado 5 de septiembre a los 82 años de edad. Se trata de la chaqueta de un traje de color amarillo con cuadros negros y una línea roja, que lució María Teresa en enero de 2021 en una de sus últimas entrevistas en televisión para el programa Viva la vida. Se trata de una de las pocas pertenencias que la hija de Terelu Campos quiso heredar, ya que la comunicadora se dejó asesorar por su nieta a la hora de lucir este traje, ya que siempre vio en ella a un referente de estilo.

Se trata de una chaqueta y un pantalón de Georges Rech, valorado en 480 euros, que también ha llevado otra de las presentadoras más conocidas de nuestro país: Cristina Pedroche. Alejandra Rubio se mostró encantada de haber podido quedarse con esta pieza de gran valor sentimental para ella y la única que pidió, ya que según ella misma ha reconocido que María Teresa Campos "todo lo que tenía que dar se lo dio en vida", como un bolso y unos zapatos que tiene de ella.

Semanas después de la muerte de María Teresa Campos, sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego se armaron de valor y regresaron a la casa donde ella había vivido para recoger las pertenencias de su madre. Entonces decidieron repartir algunos enseres y dedicidieron subastar los muebles de la vivienda, ya que no podían quedarse con muchos de ellos al no vivir en pisos de grandes dimensiones. "Cada uno nos hemos llevado lo que hemos querido, porque cada uno tenemos una percepción y un significado de las cosas de mi madre. Es algo que hacen todas las familias cuando ocurre, pero nosotras, al ser públicas, tenemos que contarlo", señalaba Carmen Borrego, que destacaba que no han tenido ningún problema en el reparto. Alejandra Rubio contaba que, además del traje, escogió quedarse con los libros de su abuela, ya que es una gran amante de la literatura.

