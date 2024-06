Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, primeras imágenes tras anunciar en ¡HOLA! que van a ser padres

El anuncio en ¡HOLA! de la inesperada paternidad de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha causado un enorme revuelo mediático. "Cualquier cosa de nosotros o nuestras familias ya es un bombazo, así que imagínate con esta noticia”, señalaba el actor de Toy Boy. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores esperan un bebé para el mes de diciembre. Sin duda, una sorpresa para todos, incluidos para los protagonistas, que comenzaron su historia de amor hace apenas cinco meses y la nieta de María Teresa Campos ya está embarazada de tres meses y medio. El inicio de su relación data de" principios de febrero”, por este motivo los primeros sorprendidos fueron ellos.

© Gtresonline

Alejandra, de 24 años, y Carlo, de 31, han disfrutado de una escapada romántica a Ibiza tras dar a conocer la noticia. Unas imágenes en las que el hijo de Mar Flores está en todo momento pendiente de su novia, a quien ayuda a subir al catamarán desde una zodiac para disfrutar de unos días en alta mar. Alejandra Rubio eligió para su estancia a bordo un conjunto de top y pantalón de crochet con el que dejaba al descubierto su tripa de embarazada y un bikini de color blanco, mientras que Carlo llevaba una camisa blanca de lino y un bañador en tonos azules. Mientras el hijo de Mar Flores practicaba algunos deportes acuáticos como el wakeboard, Alejandra seguía con interés y una sonrisa algunas conversaciones en su móvil en la cubierta del barco.

© Gtresonline

Bien es cierto que después de dar a conocer la noticia del embarazo a sus respectivas familias, la pareja ha podido relajarse y, una vez anunciado en ¡HOLA!, ya no tienen por qué esconderse. Terelu Campos fue la primera de la familia en saberlo. Hubo sorpresa, pero también mucha emoción. “Es que estoy muy unida a ella y voy a su casa casi cada día: a comer, merendar, cenar… No quería contárselo, pero… Me notaba rara y se lo solté de sopetón. Pensé: “Ahora o nunca”. Flipó, claro, pero nos dijo que nos apoyaría”, contó Alejandra. "Terelu notaba algo… Es que es su madre", puntualizó Carlo. Las primeras palabras de la hija de María Teresa después de varias semanas notando una serie de cambios de humor fueron: "Ah, vale. Ahora lo entiendo todo”. Su padre, Alejandro Rubio, tardó algo más de tiempo en descubrir que iba a ser abuelo. “Con mi padre, esperé un poco más”, dijo. “Su reacción fue distinta. Fue la de un padre con su hija. Se puso nervioso", añadió.

© Gtresonline

El padre de Carlo Costanzia "flipó", pero les dijo que les apoyaría "al cien por cien". En el caso de Mar Flores tardó más tiempo en enterarse. Lo hizo cuando Alejandra superó el primer trimestre de embarazo por si había complicaciones. "A mi madre le impactó un poco más", pero también se lo tomó muy bien. “Se puso supercontenta y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo me esperaba", aseguró en las páginas de nuestra revista. Lo único que le preocupa a la futura mamá es la repercusión mediática que pueda tener: "Tengo pánico, lo juro".