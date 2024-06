Alejandra Rubio y Carlo Costanzia nos descubren el inicio de su relación: cómo se conocieron y primeras impresiones

Después de casi cinco mes en común, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se preparan para iniciar el proyecto más importante de sus vidas. Será en diciembre cuando la hija de Terelu, a sus 24 años, y el hijo de Mar Flores, de 31, reciban la llegada de su primer bebé. "Todavía no sabemos si es niño o niña, pero nos da igual lo que venga. Lo importante es que venga bien", nos confiesa la colaboradora de televisión. Cuando su novio y ella se conviertan en padres, ambos llevarán diez meses de relación.

Alejandra nos cuenta que la historia de amor comenzó "a principios de febrero", aunque es Carlo quien nos descubre que él fue quien dio el primer paso. "La empecé a escribir por las redes y entablamos conversación", nos relata el actor. La hija de Terelu añade que ella le defendió en televisión cuando todavía le conocía en persona. "Sabía quién era, pero no le seguía mucho", nos expresa la joven.

"Me llevé una sensación súperbuena. Sobre todo, por el nivel de conversación que tuvimos. No es fácil encontrar una persona un discurso bonito, racional…", nos dice Carlo

Alejandra no se imaginaba que aquellas palabras a favor de Carlo desencadenaran el inicio de su noviazgo "Sí, la escribí a raíz de eso. Al principio, no me respondió. Tardó un par de días", nos dice el hijo de Mar Flores. "Pero es que yo le defendí siendo objetiva, porque no le conocía de antes. Sinceramente, no tenía ninguna imagen de él", nos asegura la futura mamá.

Una vez establecido ese primer contacto por las redes, fluyó la conversación entre Alejandra y Carlo. Tal fue la química que no tardaron en quedar. "Cuando tuvimos tiempo libre para vernos, comimos juntos. Fue al día o dos de empezar a hablar", recuerda el actor. "El día que quedamos no fue el mejor. Me vino a buscar a clase y yo salí con unas pintas… Encima, él se acababa de operar de la rodilla y cojeaba", nos cuenta la hija de Terelu entre risas. "Un poco cuadro todo", asiente su novio con humor.

Aunque digan que su punto de partida no fuese el mejor, lo cierto es que no pudo haber mejor conexión, tal y como afirma Carlo a ¡HOLA! "Me llevé una sensación súperbuena. Sobre todo, por el nivel de conversación que tuvimos. No es fácil encontrar una persona un discurso bonito, racional…", nos dice el hijo de Mar Flores, antes de añadir: "Alejandra es una persona que tiene muchísimas tablas, muchísima educación… Sabe muchísimo. Es una empollona de la vida". Tanto es así que el actor llama friki empollona a su novia. "Me parece magnífico. Mejor que alguien que no sepa de nada", nos explica.

Lo que no esperaban es que aquella primera cita saltara a los medios, porque apenas pudieron llevar sus inicios al margen del foco mediático: "Poquísimo tiempo. A los dos días de vernos. Fue surrealista, de verdad", se lamenta Alejandra ante ¡HOLA!. "El primer beso que nos dimos fue portada de una revista", nos apunta Carlo. "El primero. Muy fuerte", resalta la hija de Terelu. "Fue fatal. Se podía haber roto todo, pero, mira, fue todo lo contrario", celebra ella.

"Tengo clarísimo que va a ser un padre increíble. Sinceramente, estoy muy contenta de ser madre con él", dice Alejandra

A pesar del ruido mediático, la química entre ambos hizo que la relación siguiera adelante. Y la física, porque Carlo confiesa que ve perfecta a Alejandra. "Me gusta ella entera. Me encanta, la verdad. Todo entera. No dejaría nada fuera", nos cuenta. Por su parte, la hija de Terelu destaca: "También diría que todo. No puedo quedarme con una cosa. Me encanta cuando se ríe", nos dice la joven, que continúa explicando: "Luego, me da muchísima paz y nunca había sentido eso en mi vida. Me gusta mucho compartir con él, podemos hablar de todo y nos llevamos muy bien. Me gusta mucho su forma de ser en general".

De ahí que Alejandra se sienta feliz de embarcarse junto a Carlo en un proyecto tan importante como la maternidad. "Tengo clarísimo que va a ser un padre increíble. Sinceramente, estoy muy contenta de ser madre con él", afirma. Ante estas palabras, el actor nos apunta: "He vivido el nacimiento de siete hermanos pequeños, tres de mi padre y cuatro de mi madre. Entonces, sé lo que es la llegada de un niño desde bien pequeño. No te voy a decir que estoy preparado porque no lo sabré hasta que lo sea, pero sé lo que es criar a un niño".

Igualmente, Carlo confía en el "instinto maternal" de la hija de Terelu, aunque ella no se vea todavía en esta faceta. "Va a ser una madraza. Es imposible elegir mejor madre para lo que venga, sea niño o niña. La verdad que no podía pedir nada mejor", nos insiste el actor. Pero será el próximo mes de diciembre cuando salgan de dudas, cuando reciban la llegada de su primer bebé.