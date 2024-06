Alejandra Rubio reaparece en televisión tras anunciar en ¡HOLA! que espera un hijo con Carlo Costanzia

Tras la gran exclusiva que concedió a ¡HOLA! contando todos los detalles de su embarazo, Alejandra Rubio ha reaparecido. Una vuelta a los platós de televisión en la que ha hecho frente a todas las críticas que ha recibido estos días. “Lo he vivido peor de lo que me esperaba. Soy un poco ingenua y pensaba que la gente no tiene tanta maldad. Ha habido comentarios muy fuera de lugar”.

Los aspectos que más polémica han despertado sobre este embarazo han sido su edad, 24 años, y que tan solo lleva cinco meses con su chico y futuro padre del bebé, Carlos Costanzia. “Es verdad que llevamos poco, pero no lo veo un impedimento, no lo veo como algo malo. Anda que no hay parejas que llevan muchísimo tiempo y descubren que están con alguien que no conocían. No soy tan joven, tengo 24 años y la gente me está dando unas lecciones que yo no entiendo”, ha explicado en Así es la vida, programa vespertino de Telecinco en el que colabora habitualmente.

Alejandra ha confesado que las personas más importantes de su vida, como su madre Terelu, le han ofrecido todo su apoyo en esta nueva y emocionante etapa. “Se han inventado muchas cosas. No conocen a mi madre, aunque debo decir que yo también he conocido una parte de mi madre que no conocía. Se lo ha tomado fenomenal, le ha dado normalidad total. Tengo mucha suerte con ella”. De la misma manera, la tertuliana ha pedido que se deje en un segundo plano a su padre, Alejandro Rubio, puesto que es una persona anónima. “No voy a comentar nada de él porque así me lo pidió”.

Quién también está muy contenta con el bebé que viene en camino es Carmen Borrego, que no ha dudado en salir en defensa de su sobrina. “A principios te quedas en shock, lógicamente. Alejandra tiene el apoyo de su madre y de su tía. Ser abuela es una de las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida”.

Además de defenderse de los últimos ataques que ha recibido, Alejandra ha querido compartir con sus compañeros de programa los últimos avances de dulce espera, como el momento de ir a las revisiones y escuchar los primeros latidos del bebé. “Es increíble. Estaba alucinada y él (Carlo) igual”. Por ahora, la nieta de la inolvidable María Teresa Campos no sabe si su pequeño es niño o niña, algo que le es indiferente. “Yo no tengo preferencias, pero Carlo sí. Él quiere una niña porque tiene siete hermanos”. Sin duda, un momento de lo más dulce para la pareja. “Estamos muy felices. Estoy muy contenta de que sea con Carlo y él también. Yo quería ser madre joven. Sé que mi hijo va a tener un padrazo que lo va a cuidar siempre”.