Alejandra Rubio y Carlo Costanzia responden: ¿Cómo es la verdadera relación entre Terelu y Mar Flores?

Desde la década de los 90, mucho se ha especulado sobre la relación entre Terelu Campos y Mar Flores. Incluso, algunas voces se han atrevido a afirmar que la presentadora y la exmodelo no se llevan bien. Por eso, hemos querido preguntarle directamente por este tema a sus hijos, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, aprovechando que ellos mismos han anunciado su futura paternidad en ¡HOLA!

Durante nuestro encuentro con la pareja, el hijo de Mar Flores es el primero en pronunciarse sobre este asunto. "¿Que no son mejores amigas? Evidentemente, no. Pero es que no se conocen", nos asegura con rotundidad. "Creo que se han visto una vez en la vida. Mi madre no ha tenido ningún tipo de relación con la suya. Entonces, se habla de algo que no existe", no tarda en apostillar Alejandra, que está embarazada de tres meses y casi dos semanas.

Entonces, ¿por qué han circulado estos dimes y diretes sobre posibles fricciones entre ambas durante tantos años? Carlo Costanzia lo tiene muy claro: "La gente habla para intentar estar un poco más en el centro de atención. Sobre todo, cuando habla de personajes como su madre o la mía", contesta el actor a ¡HOLA! con cierta resignación.

Durante estos casi cinco meses de noviazgo, Alejandra y Carlo no han tenido oportunidad de reunir a sus madres, que serán familia para siempre una vez que se conviertan en abuelas el próximo mes de diciembre. Sin embargo, ninguno de los dos tiene prisa por organizar un encuentro. "Ya se hará", nos cuenta la hija de Terelu. "Con calma", nos añade Carlo.

De lo que no hay duda es que, una vez que nazca su primer nieto, Terelu y Mar Flores serán unas superabuelas y eso que ni Alejandra ni su novio logran imaginárselas todavía en esta inminente faceta. "De repente, llamarlas abuelas… Me parece algo…", nos dice el actor. "Abuelas, abuelas no son. Tampoco son madres al uso. Es que mi madre tiene 58 años", nos razona Alejandra. "La mía 55 años. Por eso, creo que van a ser unas madres en otra fase, llamémoslo así", termina de añadir Carlo, antes de reírse.