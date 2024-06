La curiosa reacción de Mar Flores al comunicarle su hijo, Carlo Costanzia, que será abuela a los 55 años

El próximo mes de diciembre será cuando nazca el primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia. Sin duda, será un momento que vivirá Mar Flores , madre del actor, con especial emoción. Pero, ¿cómo se enteró la exmodelo de que se iba a convertir en abuela a sus 55 años recién cumplidos? El propio Carlo desvela en ¡HOLA! el momento y la manera en la que le comunicó a su madre la buena nueva .

© VALERO RIOJA Esta semana, Alejandra y Carlo nos anuncian que van a ser padres

El actor, de 31 años, nos explica que le contó la noticia a sus padres cuando Alejandra ya había superado el primer trimestre de su embarazo. “No se lo conté hace mucho tiempo. Fue hace como dos semanas. Esperamos por si había complicaciones”, nos dice. “Se dio el caso de que ese día vi antes a mi padre e, inmediatamente después, a mi madre. Me lo quería quitar de en medio cuanto antes”, nos confiesa.

© Archivo ¡HOLA! Una imagen de archivo de Mar con Carlo, cuando era pequeño, y el padre de este, el conde italiano Carlo Costanzia di Costigliole

Carlos nos contó que tanto la reacción de su padre, el conde italiano Carlo Costanzia di Costigliole, como su madre, Mar Flores, recibieron la noticia con gran sorpresa, pero también con alegría. “Obviamente, mi padre flipó. Pero me dijo que era nuestra decisión y que nos apoyaría al cien por cien”, nos asegura el actor. Con mi madre pasó exactamente lo mismo. Bueno, a ella le impactó un poco más, pero se lo tomó muy bien”, nos cuenta Carlo, antes de añadir: “Se puso supercontenta y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo me esperaba”.

Durante el anuncio de su futura paternidad junto a Alejandra, que la hija de Terelu tiene 24 años, Carlo recuerda que Mar Flores le tuvo cuando era todavía más joven. “ Sí, mi madre me tuvo con 23”. A pesar de en medio año le dará su primer nieto a la exmodelo, su hijo no ve a su madre como una futura abuela. “Tiene 55 años. Por eso, van a ser madres en otra fase, llamémoslo así”, reconoce Carlo entre risas.

© Javier Alonso