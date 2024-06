Carmen Borrego cuenta cómo se enteró del embarazo de su sobrina Alejandra Rubio que se anunció en ¡HOLA!

Carmen Borrego se ha pronunciado acerca del embarazo de su sobrina Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, una noticia que anunciaron en exclusiva en la revista ¡HOLA! esta semana, un número que está a la venta en tu quiosco habitual. "La llegada de un bebé siempre es una buena noticia, creo que hay que tener a los bebés cuando hay tanto amor y cuando se está enamorado" comentó en el programa en el que colabora. "A veces se traen a los bebés para solucionar los problemas de una relación y creo que hay que tenerlos cuando hay amor" explicó en Así es la vida. Comentó además cómo ha vivido la familia la noticia de la maternidad de Alejandra.

© Gtresonline

"No es ningún drama. Me ha dado cosita cuando he visto que dice que sintió miedo" dijo Carmen sobre las palabras de su sobrina en las páginas de la revista. Apuntó además que Alejandra "es más madura de lo que piensa la gente". Carmen se ha acordado además de su madre, María Teresa Campos, que estaba muy unida a Alejandra a la que adoraba. "Mi madre siempre decía a sus nietos que quería ser bisabuela. Ella fue bisabuela antes de irse" contó la colaboradora. "La habría hecho tan feliz y habría sido la única que dijera que qué maravilla" dijo.

La hermana de Terelu Campos explicó además que su sobrina siempre ha querido casarse así que quizá sea este el primer paso para un plan de futuro con Carlo. Carmen no quiso dar demasiados detalles acerca de cómo se había enterado de la noticia, solo comentó: "Me entero por ella y la respuesta de la tía abuela fue 'yo te lo crío'". Alejandra Rubio espera su primer hijo con Carlo Costanzia, con quien lleva cinco meses de relación. "Estamos muy contentos con la noticia, la verdad" aseguraba el hijo de Mar Flores. Alejandra confiesa en las páginas de ¡HOLA! que al principio tuvo miedo, pero que está contenta. Ella misma contaba cómo se lo había tomado su madre Terelu Campos, que ya notaba algo raro en el comportamiento de su hija antes de que esta le contara la noticia.

© Gtresonline

"Se emocionó mucho. Después, ya me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría" dijo. Alejandro Rubio, su padre, también ha reaccionado a la noticia. "Pues bueno, bien, es lo que hay, ¿no? Qué le vamos a hacer. A mí me parece que es un poco joven, ya se lo he dicho a ella, pero si ella es feliz, para mí es lo más importante" aseguró. "Supongo que sí han tomado esta decisión es porque lo han pensado mucho y han tomado la decisión más conveniente, pero vamos, al tiempo", afirmó, añadiendo que ve a su hija bien y que tiene edad para tomar sus propias decisiones.