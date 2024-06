Terelu Campos, tras el embarazo de su hija que anunció en ¡HOLA!: 'Han sido semanas complicadas'

Después de la noticia sorpresa que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han anunciado en exclusiva a ¡HOLA! todas las miradas se han dirigido a las futuras abuelas, Terelu Campos y Mar Flores. Ha sido la madre de Alejandra Rubio la primera en romper su silencio. "Han sido semanas complicadas", ha afirmado en De Viernes sobre estos últimos días en los que asegura que la ha inundado de mensajes de cariño, pero también en referencia a esas semanas en las que aún no podía compartir la noticia ya que aún era demasiado pronto para hacerla pública.

Tal y como la propia Alejandra contó en las páginas de la revista ¡HOLA!, su madre "flipó". Así lo sintentizaba ella y ahora Terelu ha explicado con detalle cómo vivió ese momento. "Sin lugar a dudas me acordé de mi madre", ha dicho tras explicar que tras la sorpresa inicial, supo apoyar a su hija, preguntarle si estaba bien y dejarla tomar sus propias decisiones. No ha hablado con Carlo sobre ello ya que, asegura, no quiere incomodarlo. Aunque lo conoció unos días después, aun no tienen demasiada relación. No obstante, dice de su yerno que lo que ha visto, le gusta.

También Alejandro Rubio, padre de Alejandra, se ha pronunciado sobre la inesperada noticia. "Pues bueno, bien, es lo que hay, ¿no? Qué le vamos a hacer. A mí me parece que es un poco joven, ya se lo he dicho a ella, pero si ella es feliz, para mí es lo más importante", dijo ante los micrófonos de Europa Press. Por su parte, Carmen Borrego habló en Así es la vida del embarazo de su sobrina donde ha dicho que la llegada de un bebé "nunca es ningún drama". Sin entrar en detalles, ha dejado claro que su tía abuela está para todo lo que necesite. "Yo te lo crío" ha asegurado tajante.

La pareja lleva cinco meses de relación y solo dos cuando supieron que iban a ser padres. Según ha contado Alejandra Rubio en ¡HOLA!, su primera reacción fue de "miedo", pero poco a poco los nervios y la sorpresa inicial han ido poco a poco dejando paso a la ilusión. Aún así, aseguran que aún no han tenido tranquilidad para disfrutar el momento. Quizás por eso, han decidido disfrutar de unos días de tranquilidad en Formentera, donde han sido fotografiados en un barco.