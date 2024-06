Así ha sido la primera vez en un plató de televisión de Carlo Costanzia y Terelu Campos: todo lo que ocurrió

Tras la gran exclusiva que Alejandra Rubio (24) y Carlo Costanzia (31) concedieron a ¡HOLA! contando todos los detalles de su embarazo, el actor se ha sentado en un plató de televisión para hablar de su futura paternidad y contestar a todas las polémicas que han surgido en torno a esta. Pero, el hijo de Mar Flores no ha estado solo en esta esperada reaparición mediática, sino que ha contado con la compañía y el apoyo de su suegra, Terelu Campos.

Nada más verse, la colaboradora televisiva y el también modelo se han dado dos besos, dejando más que patente la buena sintonía que hay entre ellos. “Me gustaría dar las gracias a Carlo porque para unos padres, y hablo solo de mí porque el padre es una persona anónima, que haya una persona que cuide y mime a tu hija, no solo es una cosa hermosa, sino que también es una tranquilidad”, ha detallado Terelu en ¡De viernes! al mismo tiempo que felicitaba a su yerno por la tranquilidad que había demostrado ante las cuestiones, algunas un tanto incómodas, de los tertulianos.

La primogénita de la inolvidable María Teresa Campos tan solo ha querido añadir una pregunta más a toda esta entrevista para saber si Carlo era feliz con su hija y con el bebé que viene en camino. Una duda ante la que ha tenido una respuesta contundente. “Gracias a Dios soy muy feliz con todo lo que hay”.

Carlo y Terelu se han mostrado en todo momento muy atentos y cariñosos el uno con el otro. Y es que, a pesar de que han estado juntos en contadas ocasiones, han sabido conectar muy bien. “La relación que tenemos Terelu y yo es muy buena. Lo que tengamos que hablar lo hablamos en privado”, ha especificado el actor. Por el momento, con quién el intérprete no ha coincidido ha sido con Alejandro Rubio, padre de su novia, que se quiere mantener al margen del foco mediático. “No he tenido el placer de conocerlo, ojalá sea pronto. Él no ha dicho nada malo, es una reacción normal”.

Así comunicó Carlo a su madre, Mar Flores, su futura paternidad

La noticia del embarazo de Alejandra y Carlo fue una sorpresa incluso para su familia y su entorno más cercano, ya que tan solo llevan cinco meses de noviazgo. “Mi madre se enteró un día antes de que saliese la exclusiva. Me hubiese gustado contárselo en persona, pero se dio así la situación. No es la mejor manera de habérselo dicho”. Eso sí, el protagonista de Toy Boy no tiene dudas de que su madre será una gran abuela. “Va a ser una abuela guapísima, preciosa y con una clase tremenda”.

Carlo también ha aprovechado la ocasión para desmentir los rumores de una posible enemistad entre su progenitora y Terelu Campos, unas especulaciones que derivan de la estrecha amistad que la hermana de Carmen Borrego mantiene con Nuria González. “No hay ningún problema por parte de ninguna de las dos. Cada una tiene su vida. Esto no quiere decir que mañana tengan que ser ni las mejores amigas ni archienemigas.