La preocupación de Alejandra Rubio tras contagiarse de covid en pleno embarazo

Tan solo una semana después de la gran exclusiva que concedió a ¡HOLA! contando todos los detalles de su embarazo y 24 horas después de reaparecer en televisión donde aseguraba que está llevando estos primeros meses "muy bien" a pesar de todas las críticas y polémicas que han suscitado la llegada de su primer hijo con Carlo Costanzia, Alejandra Rubio ha tenido que hacer frente a un problema de salud ya que la joven de 24 años se ha contagiado de covid, hecho que la tiene preocupada.

© EuropaPress

Nada más conocerse la noticia de que Alejandra había dado positivo por segunda vez, aunque la primera vez fue en 2020 y no estaba embarazada, Terelu Campos se desplazaba hasta el domicilio de su hija para conocer de primera mano cómo se encontraba la futura mamá, quien ya ha superado el primer trimestre de gestación. “Embarazada y con covid, qué le vamos a hacer" declaraba la hija de Maria Teresa Campos, quien esperaba poder trasmitir algo de tranquilidad a Alejandra, quien minutos antes llegaba con rostro serio, preocupada y con mascarilla a su domicilio.

La colaboradora televisiva, que ha visto como sus dudas y miedos de madre primeriza se incrementaban aún más con esta inesperada noticia, ha pedido a los compañeros de prensa que no la grabaran ya que tenía covid antes de "confinarse" en su residencia.

La notificación del contagio se produce tan solo un par de días después de que Alejandra y el hijo de Mar Flores regresaran de una escapada a Ibiza donde ambos disfrutaron de algún tiempo juntos tras haber dado a conocer a sus familiares, amigos y al mundo entero que se convertirán en padres el próximo mes de diciembre.

Durante los últimos días la colaboradora ha tenido que lidiar con un aluvión de críticas, que en cierta medida, ha asegurado que no se esperaba. "Lo he vivido peor de lo que me esperaba. Soy un poco ingenua y pensaba que la gente no tiene tanta maldad. Ha habido comentarios muy fuera de lugar” declaraba en su aparición en el programa Así es la vida donde colabora.

© Gtresonline

Los aspectos que más polémica han despertado sobre este embarazo han sido su edad, 24 años, y que tan solo lleva cinco meses con su chico y futuro padre del bebé, Carlos Costanzia. “Es verdad que llevamos poco, pero no lo veo un impedimento, no lo veo como algo malo. Anda que no hay parejas que llevan muchísimo tiempo y descubren que están con alguien que no conocían. No soy tan joven, tengo 24 años y la gente me está dando unas lecciones que yo no entiendo” añadía Alejandra.

A pesar de todo, tanto ella como su pareja están encantados con la idea de formar una familia. “Estamos muy felices. Estoy muy contenta de que sea con Carlo y él también. Yo quería ser madre joven. Sé que mi hijo va a tener un padrazo que lo va a cuidar siempre”.