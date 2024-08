Carmen Borrego defiende a su hijo José María ante las acusaciones de filtrar su nueva relación sentimental

Cuatro meses después de que se hiciera público su divorcio con Paola Olmedo, parece que José María Almoguera ha vuelto a encontrar el amor. Así lo demuestran las fotografías en las que aparece por las calles de Madrid besándose y en actitud muy cariñosa con una chica, cuya identidad no ha trascendido, que publicó el pasado miércoles la revista Semana. Unas imágenes que han sido muy criticadas por algunos colaboradores de los programas de entretenimiento Telecinco, puesto que creen que el primo de Alejandra Rubio ha utilizado a la prensa para beneficiarse económicamente con su nuevo romance.

A pesar de que Carmen Borrego está distanciada de su primogénito, no ha dudado en defenderle de estas acusaciones. “José María es un tío muy noble y yo no es que ponga la mano, es que me quemo entera para decir que mi hijo no ha llamado a la prensa. Le conozco muy bien y es una persona que se ha equivocado en meterse donde nunca había querido meterse. Esto no le ha salido bien y lo está pagando muy caro”, ha asegurado en Vamos a Ver, espacio matinal donde colabora habitualmente.

De la misma manera, la segunda hija de la inolvidable María Teresa Campos ha explicado que cree que si su hijo pudiera dar marcha atrás en el tiempo no hubiese dejado su anonimato para convertirse en un personaje público. Además, dejando atrás sus diferencias, le ha tendido una mano en caso de que necesite ayuda para hacer frente a este bache. “Le veo preocupado y eso me causa dolor. Vuelvo a repetirle que siempre estaré para lo que necesite”.

Las palabras de Carmen Borrego son muy similares a las que pronunció su hermana mayor, Terelu Campos en ¡De Viernes! “Soy tajante y pondría las dos manos en el fuego, y lo hago pocas veces, porque mi sobrino no llamó a los fotógrafos. No es su modus operandis. Uno puede equivocarse, pero le habéis colocado un sanbenito que no es real. A él esto no le beneficia, tampoco creo que le perjudique. Solo faltaría que no pudiera tener las relaciones que quiera”.

En este plató la que fuese presentadora de Sálvame también dejó entrever que el esperado acercamiento entre madre e hijo podría estar más cerca de producirse. Un tema sobre el que la concursante de Supervivientes 2024 ha querido dar más detalles. “La situación es la misma. Lo único que Terelu y él coincidieron y hablaron. Tienen una relación de afecto, mi hermana adora a mi hijo. Él no tiene problemas con la familia, simplemente un problema puntual conmigo”.