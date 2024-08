Sara Carbonero, espectacular en las playas de Almería, celebra la vida con sus amigas

Hacía mucho tiempo que no veíamos a Sara Carbonero tan rompedora en la playa. De hecho, sus últimas imágenes completamente en traje de baño se publicaron hace más de tres años. Pero, después de cumplir los 40, a principios de febrero, podemos confirmar que la presentadora continúa estando espectacular. Simplemente, irresistible, como cantaba Robert Palmer en el "hitazo" con el que arrasó a finales de los ochenta. Y no solo a nivel físico, porque, además de escoger un favorecedor bañador en color chocolate —que ha realzado su bronceado—, Sara también ha acertado de pleno con sus complementos hippie chic: sus pendientes hechos con conchas de pequeñas caracolas, sus colgantes con diferentes piedras y sus llamativos anillos de aires bohemios.

© @ACTUAL © @saracarbonero © @isabeljimenezt5

Las imágenes exclusivas de Carbonero que ilustran estas líneas se han tomado la pasada semana en las playas de Almería, la tierra natal de su íntima Isabel Jiménez —o "comadre", tal y como se llaman cariñosamente—. Las dos presentadoras se conocieron trabajando en Informativos Telecinco, en el verano de 2011, y, desde entonces, son inseparables. Tan fuerte es su amistad que ambas decidieron tatuarse "La vida" en 2021, dos años después de los problemas de salud de Sara. Tal y como se aprecia en las fotografías, la periodista deportiva lleva este leitmotiv grabado en su brazo derecho —en el otro, vemos la palabra "Impermantente"—, mientras que su compañera lo tiene en un lugar mucho más difícil de encontrar: su costado. Lo que sí podemos ver de Isabel en estas imágenes es que, a sus 42 años, también cuenta con una figura envidiable.

Tras sus problemas de salud, la presentadora ha encontrado la estabilidad sen­timental junto al cantante Nacho Taboada, quien no viajó con ella a la costa alme­riense

© @ACTUAL Sobre estas líneas, una impresionante Sara, en traje de baño, en las playas de Cabo de Gata. © @ACTUAL Con su 'comadre' Isabel Jiménez, con la que comparte amistad desde 2011, proyectos empresariales y también su estilo 'hippie-chic'

Solo para chicas

Durante esta escapada a Cabo de Gata, las presentadoras han disfrutando de planes solo para chicas, sin hijos y sin parejas. De ahí que no hayamos tenido rastro de Nacho Taboada, el cantante con el que Carbonero sale desde principios de 2022, ni del ingeniero Álex Cruz, con quien Jiménez acaba de cumplir quince años de casada. En su lugar, las "comadres" han compartido estos días de sol y playa con su pandilla de amigas. Entre ellas, la psicóloga Raquel Perera, la exmujer de Alejandro Sanz; la cantante Vanesa Martín, y Marta Girón, mujer del chef Ángel León. "¿Sois algo más que amigas? Sí, somos equipo", ha comentado Raquel Perera. "Equipazo", no ha tardado en apostillar Isabel. "Os amo a todas", ha añadido Sara, que ha podido celebrar la vida con la mejor compañía.

© @ACTUAL Sobre estas líneas, la presentadora almeriense. © @ACTUAL Isabel Jiménez con la cantante Vanesa Martín, Marta Girón y Mariola Sáez, organizadora de eventos.

Ya a finales de julio, la periodista compartía una inspiradora reflexión con sus seguidores que refleja el momento de paz personal que atraviesa: "De todos los viajes que podemos hacer, el más intenso, profundo y necesario siempre será hacia nosotros mismos. Hacia esos sitios donde convergen pasado, presente y futuro. Donde se enredan y entrelazan en esa trenza imaginaria que atrapa el dolor. Ese dolor que, en ocasiones, sumado a todo el ruido que enfrentamos cada día, no nos deja ver lo esencial", escribía Carbonero. "Se nos olvidan los lugares o personas que silenciosos/as están pero nunca piden. Se nos olvida buscar las grietas por donde entra la luz. Hay muchas, pero hay que saber verlas. Y tener paciencia", continuaba diciendo, para luego seguir apuntando sobre cómo crecen sus hijos o cómo encuentra a su abuela: "Es lo más salvaje que podemos vivir. Es la aventura. Es la vida", afirmaba.

En las próximas semanas, Sara tendrá buenas nuevas: la llegada de un nuevo sobrino y su primer proyecto de televisión en más de cinco años

Después de señalar a la gente "que abraza tu vulnerabilidad cuando la sacas a pasear" y de poner en valor los "lazos irrompibles, raíces y alas", Sara concluía su mensaje con estas palabras: "Gracias, vida, porque, aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino, ni mi nivel de conciencia tampoco. Aceptar, abrazar, transitar, no esquivar. Creo que nos vamos entendiendo".

© @isabeljimenezt5 De izquierda a derecha, Marta Solá, la psicóloga Raquel Perera, Vanesa Martínez, Sara Carbonero, Isabel Jiménez, Vanesa Martín y Mariola Sáez © @saracarbonero

Misión para "remover conciencias"

Finalizada esta escapada a las playas de Almería, Carbonero y sus amigas han tomado caminos separados. Por ejemplo, Isabel Jiménez se ha incorporado al trabajo este lunes 5. Ese mismo día, Sara ha emprendido un nuevo viaje humanitario con Unicef —organización de la que es embajadora desde 2017— para mostrar una "realidad terriblemente dura y sobrecogedora" y, como ella misma ha expresado, "remover conciencias".

© @ACTUAL Sobre estas líneas, Sara Carbonero en Almería. "Aunque estos años la vida no me está dando mucha tregua y me está retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino"

Una vez que regrese a España, Sara se enfocará en la nueva temporada, que se presenta cargada de ilusiones. En el plano profesional, ha estado volcada en un misterioso proyecto de televisión. No ha dado detalles, aunque ella ha compartido fotografías en plató. De esta manera, regresará a la pequeña pantalla después cinco años de ausencia: sin contar su aparición en el documental de Iker Casillas, sus últimos trabajos en televisión datan de 2019, en Cuatro al día y Deportes Cuatro. En lo personal, la periodista recibirá otra llegada más especial: el segundo hijo de su hermana, Irene. Sin duda, todas buenas noticias para la presentadora, que vuelve a disfrutar de uno de sus mejores momentos vitales.