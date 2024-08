Quiénes son las amigas de Sara Carbonero que la han acompañado durante su escapada a Almería

Si de algo puede presumir Sara Carbonero es de tener grandes amigas, porque la periodista manchega tiene un amplio e íntimo círculo que la acompaña en sus mejores momentos, pero también y más importante, en los peores. Junto a su grupo de 'comadres', como ellas se definen, formado por Isabel Jiménez, Vanesa Martín y Raquel Perera, han disfrutado de unos días mágicos días en las playas de Almería, donde la presentadora de informativos Telecinco ha ejercido de anfitriona.

Un grupo formado por un total de siete amigas, que han disfrutado de una escapada en la que han reforzado, más si cabe, su relación y han realizado todo tipo de planes. En este selecto círculo de Sara Carbonero, destaca su íntima amiga Isabel Jiménez. Fue en el verano de 2011 cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en Informativos Telecinco. Desde entonces, las presentadoras se han convertido no solo en compañeras de trabajo, sino también de vida. Una relación en la que ambas se han demostrado mutuamente lo mucho que se quieren y han vivido sus momentos más felices, como los nacimientos de sus hijos. De hecho, Sara es madrina de Hugo, el mayor de los niños de la presentadora de noticias con Álex Cruz.

© isabeljimenezt5

Pero más allá de los momentos felices, también se han acompañado en los instantes más duros como cuando Carbonero se enfrentó al cáncer o se separó de Iker Casillas. A través de sus perfiles públicos suelen alardear su relación. De hecho, durante este viaje Sara le dedicó unas emotivas palabras a Isabel que acompañó con una instantánea de las dos en la que aparecen con el mar como telón de fondo y sentadas de espaldas sobre una roca: "He perdido la cuenta de los años, pero para mí, es toda una vida. Eres casa y generosidad. Siempre me sorprendes. Qué bonito es disfrutarte". Además, cabe recordar que también son sociedad y tienen su propia firma de ropa, Slowlove.

Otro de los principales pilares de Sara es Raquel Perera. Una amistad que viene desde hace muchos años tras enfrentarse a situaciones personales muy similares. No hay que olvidar que la psicóloga también se separó del cantante Alejandro Sanz, en 2019, tras doce años de amor. Además, sus hijos tienen edades similares y han hecho muy buenas migas.

La empresaria y psicóloga definía así en ¡HOLA! a Carbonero:" Siempre le digo que es una primavera que es capaz de tener frío y calor el mismo día, pero que no deja de florecer. Es una mujer con un talentazo increíble, con un corazón… Es sensible, noble, bonita… Es una mujer muy única, de las personas que merece la pena tener en tu vida. Agradezco muchísimo tenerla conmigo porque es una mujer que no tiene límites. Es infinita en el amor, en la amistad, en la diversión… Infinita en todo. Es una mujer muy única".

Aunque nació en Corral de Almaguer (Toledo), disfrutó de unos años maravillosos en Oporto, y está afianzada en Madrid, Sara tiene amigos por todo el país. Quien tampoco se ha querido perder esta escapada de amigas ha sido Vanesa Martín. La cantante ha estrechado lazos con la periodista estos últimos años hasta volverse íntimas. De hecho, Sara suele acudir con el resto de la pandilla a ver a la artista sobre el escenario y Vanesa fue como invitada al programa radiofónico de Carbonero. Junto a ellas, también han estado en Almería tres amigas más: Marta Girón, mujer del chef Ángel León, Van Martínez y Mariola Saez.

"Amistad. Vida. Levante. Almería 2024", ha escrito Isabel Jiménez en su perfil público resumiendo lo que han significado para ella estos días. Por su parte, Raquel Perera ha compartido la siguiente reflexión: "¿Sois algo más que amigas? Si, somos equipo". Durante este viaje de desconexión han realizado numerosos planes. Han aprovechado para darse un baño, deleitarse con los rayos de sol, pasear por las calles de Almería y disfrutar de cenas bajo la luz de la luna en el Cortijo La Loma (Isleta del Moro) o en el restaurante La Gallineta o Costamarga, que han acompañado con la canción de La gata bajo la lluvia de Rocío Durcal.