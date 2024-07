Sara Carbonero abre su álbum de vacaciones familiares en el pueblo con una profunda reflexión: 'Vida, me estás retando fuerte'

El verano es tiempo de relajarse y desconectar. Son muchos los rostros conocidos que hacen las maletas y ponen rumbo a distintos puntos de la geografía nacional e internacional, lugares exóticos con miles de cosas que descubrir. Sin embargo, Sara Carbonero ha preferido volver a sus raíces, su pueblo Corral de Almaguer (Toledo) para estar cerca de su familia. “De todos los viajes que podemos hacer el más intenso, profundo y necesario siempre será hacia nosotros mismos. Hacia esos sitios donde convergen pasado, presente y futuro. Donde se enredan y entrelazan en esa trenza imaginaria que atrapa el dolor. Ese dolor, que, en ocasiones, sumado a todo el ruido que nos enfrentamos cada día, no nos deja ver lo esencial”, ha reflexionado la presentadora en una profunda carta.

La periodista, de 40 años, ha acompañado estas bonitas palabras con varias fotografías en las que ha plasmado algunos de los mejores momentos de estos días en La Mancha: un abrazo con su querida abuela Maxi; la celebración por el 36 cumpleaños de su hermana Irene con una rica tarta de chocolate; y los tranquilos paseos nocturnos con sus dos niños, Martín (10) y Lucas (7). Personas que ocupan un lugar único en su corazón. “Se nos olvidan los lugares o personas silenciosas que están y nunca piden. Hijos con los que ya puedes tener conversaciones de adultos y pedirles consejos, una abuela a la que se le va olvidando nuestro nombre, pero no nuestras historias de cuando éramos niñas. Es lo más salvaje que podemos vivir. Es la aventura. Es la vida. Unos ojos a los que mirar fijamente y decir libremente como te sientes, o que no haga falta. Gente que abraza tu vulnerabilidad cuando la sacas a pasear. Lazos irrompibles y alas”.

Sara Carbonero siempre se ha mostrado muy agradecida con los seres queridos que tiene a su lado, puesto que ellos han sido su pilar en los tiempos difíciles. Hay que recordar que la periodista recibió hace cinco años uno de los golpes más duros de su vida. El 10 de mayo de 2019, en una revisión rutinaria, los médicos le vieron un tumor maligno en los ovarios y tuvo que ser operada de urgencia. Posteriormente, comenzó un largo tratamiento de quimioterapia. A la enfermedad se le sumó su separación de Iker Casillas, padre de sus dos hijos, en 2021. Baches que han enseñado a la periodista a valorar más los pequeños detalles que la rutina le regala, y que, por desgracia, muchas veces pasan desapercibidos. “Gracias vida, porque estos años no me estás dando mucha tregua y me estas retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino, ni mi nivel de conciencia tampoco. Aceptar, abrazar, transitar y no esquivar”.

Sara, que es una amante de la lectura y los momentos de tranquilidad, también se ha deleitado en estas vacaciones con una preciosa puesta de sol a ritmo de Exile de Taylor Swift y con un precioso poema del escritor Edisson Cajilima Márquez que reza tal que así. “Las almas más bonitas florecen en el caos”.

Los planes personales y profesionales de Sara Carbonero

Además de su familia y amigos, la periodista tiene otra persona que le saca una sonrisa cuando más lo necesita, el cantante Nacho Taboada, con quién mantiene una discreta relación desde principios de 2022. En lo referido a lo laboral, Sara sigue al frente de la firma de ropa Slow Love, un proyecto empresarial en conjunto con su gran amiga y compañera de profesión Isabel Jiménez. Se trata de un negocio fashion con el que busca reinventar el concepto de moda con prendas relajadas y algo bohemias, pero, sobre todo, atemporales y de fabricación respetuosa con el planeta. Una representación perfecta de su filosofía de vida que la afianza en su faceta de referente de estilo, puesto que marca tendencia con cada uno de sus looks.