Sara Carbonero, de vacaciones en el pueblo con su pequeño fotógrafo que ya apunta maneras

Sara Carbonero ha vuelto a su tierra natal por Semana Santa para disfrutar de unos merecidos días de descanso junto a los que más quiere. La periodista se encuentra en el pueblo toledano que la vio nacer, Corral del Almaguer, desde donde se ha inmortalizado por obra de alguien muy especial. "Contrapicado de fotógrafo de metro veinte", escribe la locutora radiofónica con estas divertidas palabras repletas de ternura en alusión a su hijo, responsable de las imágenes que ella ha querido compartir en este día. La comunicadora tiene dos niños, Martín de ocho años y Lucas, de cinco, por lo que parece que ha sido el mayor quien cogía la cámara y captaba a su mamá vestida con un atractivo look vaquero por las calles de la localidad manchega. "Pues apunta maneras", opina sobre el talento del pequeño la presentadora Isabel Jiménez, excompañera de cadena, mejor amiga y socia de Sara en el negocio de moda sostenible que tienen juntas.

¡Flamenco y tiendas de campaña! Sara Carbonero no se pierde el cumpleaños del hijo de Isabel Jiménez

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"¡Qué envidia!", ha respondido a su vez Irene Carbonero, la hermana de Sara que el pasado 3 de febrero daba a luz a su primer retoño y daba una gran alegría de la periodista al convertirla en tía. Ha sido por tanto un Jueves Santo de lo más familiar para la voz de Radio Marca, quien seguro halla en este lugar la felicidad y la paz necesarias que desconectar de la rutina y las exigencias diarias de la capital. Mientras tanto, su ex Iker Casillas también ha elegido un destino muy arraigado para él como es Navalacruz, el pueblo abulense donde nació su padre y del que el laureado exfutbolista se considera parte. "Menos 'glamour' que otras veces pero la misma 'clase'", ha escrito con humor el deportista por una foto donde le vemos barrer dentro de un local. "Cómo se nota que no has cogido la escoba en tu vida", le responde con mucha guasa Miguel Torres, el que fuera su compañero en el club merengue. "Para suelos limpios no se utiliza", apostilla el exjugador y pareja de Paula Echevarría.

Iker Casillas y Sara Carbonero, al otro lado del charco un año después de su separación

VER GALERÍA

Sin duda ha sido una visita a Navalacruz mucho más tranquila y placentera que la vivió Iker Casillas el pasado verano, cuando un devastador fuego castigó especialmente esa zona de Castilla y León al quemar más de 20.000 hectáreas. Hace tan solo una semana, el ex de Sara Carbonero se desplazaba también hasta Santa Cruz de La Palma para participar en el acto de entrega al Cabildo de 133.000 euros para los damnificados del volcán. En su trabajo como director general de la Fundación del Real Madrid, ofrecía el dinero recaudado del partido solidario que disputaron en diciembre los veteranos de su equipo y del CD Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López. “Lugar con encanto. Maravilloso. Gran gente la de esta hermosa isla”, afirmaba bajo una espectacular imagen panorámica durante su paso por Canarias el campeón del mundo y dos veces de Europa con la selección española.

El último piropo de Iker Casillas a Sara Carbonero

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.