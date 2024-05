Sara Carbonero comparte su fotografía más natural: 'No pelo fake después de muchos años'

Con una leve sonrisa por todo maquillaje, Sara Carbonero ha compartido su fotografía más natural. Lo ha hecho después de una noche "movidita" y afectada por algunos virus, según ella misma explica, aunque nadie lo diría. La ocasión, no obstante, lo merecía y así lo ha explicado ella en una reflexión junto a las bonitas imágenes: "Ojeras de virus y noche movidita. No maquillaje, no nada. No tintes químicos. Lo más importante por aquí en casa, NO ”PELO FAKE” (como dicen mis hijos), después de muchos años… Esto es lo que hay. El pelo es un metáfora del proceso, me dijo una vez una psicóloga".

Antes de este texto introduce una pequeña declaración de intenciones: "Modo: Creciente. Liviano. Transparente", y lo finaliza con una referencia a uno de sus ídolos, Manolo García: Los miedos se vencen abrazándolos, digo yo. Aligerar y seguir. Pequeños grandes pasos. Como dice Manolo García, somos levedad". Hace tan solo unos días se cumplieron cinco años del diagnóstico de cáncer que, como ella mismo explicó, hizo que la vida le cambiase de un día para otro. Entonces publicó otra importante reflexión: "Si salimos de esta, el mejor consejo que te puedo dar es que corras por tus sueños, ya viste que la vida cambia de un día para otro. Y sé feliz".

Fue el 10 de mayo de 2019 cuando tras una revisión rutinaria Sara recibió la noticia que nadie está preparado para escuchar. Tenía un tumor maligno de ovario que le obligó a pasar por quirófano e iniciar un tratamiento de quimioterapia que finalizó con éxito. A finales de 2022, la periodista tuvo que ser operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, una tercera intervención que no esperaba, pero la afrontó con mucha fuerza y optimismo. La periodista siempre ha hablado sobre su enfermedad con mucha naturalidad y entereza. Del mismo modo que compartió con sus seguidores la cicatriz que recorre su abdomen: "Me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino. El tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida".

En esta nueva etapa que ella define como creciente, liviana y transparente, cuenta, como siempre, con el apoyo y el cariño de sus dos hijos, Martín y Lucas, nacidos durante su relación con Iker Casillas, del que se separó en 2021. Además, desde hace dos años, comparte su día a día con el músico Nacho Taboada. A esto hay que sumar el gran escuadrón de amigos y amigas que siempre la arropan y con los que recientemente celebró su 40º cumpleaños. "Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que estáis aquí, todas habéis colaborado a hacerme que llegara hasta aquí, sobre todo, desde hace cinco años atrás, que yo me prometí que si llegaba este día iba a ser lo que está siendo, casi una boda", dijo entonces.