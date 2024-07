Las dos tendencias de verano con las que Sara Carbonero realza su bronceado y un peinado con mensaje

Convertirse en referente de estilo no se consigue a base de lucir looks súper exclusivos o tan especiales que nadie podría llevarlos en el día a día; más bien todo lo contrario. Quienes de verdad nos inspiran lo hacen abanderando la sencillez... pero también conociendo los trucos de estilista con los que utilizar la ropa en pro de su belleza. Y tenemos más que claro a quién deberías copiar este verano si lo que quieres es parecer más bronceada: a Sara Carbonero. En su último look, la periodista ha sumado dos tendencias con "efecto buen color" instantáneo, y lo mejor es que recrear su estilismo es de lo más fácil.

Precisamente elegíamos esta semana los vestidos blancos que mejor sientan, y el de Sara va directo a nuestra selección. Se trata de un diseño de silueta lencera, con tirantes spaghetti y confeccionado en lino ligero; un modelo perfecto para estar fresquita incluso en los días más cálidos del verano. Su color claro hace que parezcas más morena, sobre todo si potencias ese beneficio con joyitas doradas y naranjas como las que ha llevado ella.

Y es que estos dos son otros tonos que, junto al blanco, el crema y el beige, forman parte de esa lista de "la paleta cromática con efecto bronceador". En concreto, Sara ha lucido varias piezas de Agatha Paris con referencias al mar (conchas, caracolas, estrellas, corales...) que no pueden ser más perfectas para esta época del año en la que, o bien ya estamos en la playa, o bien soñamos con ella. Además, la presentadora ha incorporado otro accesorio a su look para hacerlo todavía más bohemio: una cinta naranja con argollas doradas, de la misma firma, para recoger su larga melena en un peinado muy especial.

Su peinado con mensaje

Ella misma escribía, como referencia y explicación de la trenza que recoge su melena, un texto de la autora Paola Klug que siempre le ha gustado:

"Decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello; de esta manera el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo; había que tener cuidado de que la tristeza no se metiera en los ojos pues los haría llover, tampoco era bueno dejarla entrar en nuestros labios pues los obligaría a decir cosas que no eran ciertas, que no se meta entre tus manos -me decía- porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la masa; y es que a la tristeza le gusta el sabor amargo.

Cuando te sientas triste niña, trénzate el cabello; atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando el viento del norte pegue con fuerza. Nuestro cabello es una red capaz de atraparlo todo, es fuerte como las raíces del ahuehuete y suave como la espuma del atole. Que no te agarre desprevenida la melancolía mi niña, aún si tienes el corazón roto o los huesos fríos por alguna ausencia. No la dejes meterse en ti con tu cabello suelto, porque fluirá en cascada por los canales que la luna ha trazado entre tu cuerpo. Trenza tu tristeza, decía, siempre trenza tu tristeza...Y mañana que despiertes con el canto del gorrión la encontrarás pálida y desvanecida entre el telar de tu cabello."