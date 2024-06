La emocionante carta de Sara Carbonero a su hijo Lucas por su 8 cumpleaños: ‘Darte las gracias por salvarnos tantas veces’

Cada 2 de junio es fiesta en casa de Sara Carbonero. Lucas, su segundo hijo, ha celebrado su octavo cumpleaños. Una fecha muy señalada en la que la periodista manchega ha abierto el álbum de fotografías familiares para compartir con su extensa comunidad de seguidores algunas imágenes inéditas de la primera infancia del niño, tal y como él mismo le ha pedido. “Mamá, este año felicitame con fotos de cuando era pequeño, por favor. ¿Por qué cariño? Es que era tan feliz. Ahora también, ¿eh? Pero bueno, es que así me ayuda a recordar de dónde vengo para saber a dónde voy”. Unos retratos en los que podemos comprobar que Lucas - que guarda un gran parecido físico con su progenitora con su pelo rubio y ojos azules - es muy cariñoso, sonriente y bromista. Además, parece que quiere seguir los pasos profesionales de su padre, Iker Casillas, en el mundo del fútbol, ya que juega en un equipo y también ocupa la posición de portero.

La presentadora ha acompañado las imágenes con una emotiva carta, cargada de la sensibilidad y la pasión que la caracterizan. “Hoy es tu día, el día que llevas esperando exactamente los otros 364. El día que vives con más ilusión de todos. Desde que naciste supiste que ibas a ser una revolución vital en casa, que buscarías tu hueco y tu manera de decir estoy aquí: soy diferente y único. Lo que no intuíamos era el nivel de aprendizaje que viviríamos contigo cada día”.

Una misiva que ha continuado enumerando todas las virtudes que hacen tan especial a su niño. “Tu rebeldía, sentido del humor, tus ocurrencias, tu curiosidad sin límites, tus ojos siempre abiertos al mundo, tu sonrisa inigualable. Consigues meterte a la gente en el bolsillo sin pretenderlo. Vas dejando huella allá por donde pasas. Nuestra rockstar, el más bailongo y descarado, el que no se conforma ni sigue patrones. El más disfrutón, pero también el más responsable, el colibrí, el alma libre. La sinceridad sin límites ni filtros. Y bajo todo esto tan evidente, tu sensibilidad, tus ganas de que todo el mundo esté feliz a tu alrededor. Todo lo que sabes, todo lo que callas”.

Un niño optimista que inunda cada rincón de su hogar de alegría, incluso en los momentos más complicados. “Hoy me toca darte las gracias por salvarnos tantas veces con tus carcajadas y ocurrencias. Por pintarnos un horizonte lleno de luz y esperanza. Por hacernos la vida fácil, por haberte adaptado a tantos cambios. Por las veces que ha ido a un ritmo que no era el tuyo sin rechistar, por tus no pasa nada”. Una dedicatoria a la que Sara Carbonero ha puesto el broche de oro con un deseo: que sea feliz. “Disfruta como tú sabes, pequeño maestro. Te queremos tan fuerte que nos explota el corazón. No cambies nunca, por favor. Eres necesario. Contigo somos mejores. Felices 8 (ya sabes, infinito tumbado, lo que te queremos y hacia dónde vamos). Pásalo bien, manojito de alegría. Y nunca dejes de volar. Te amo”.

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y muchos rostros conocidos han mandado un cariño mensaje al niño como Isabel Jiménez, Ana Obregón, Vanesa Martín, Chenoa, Silvia Abascal, Amelia Bono, Carmen Chaparro, Lorenzo García Campoy, Paula Echevarría, Marisa Jara y Alba Carrillo, entre otros. “Precioso”, “El niño con más personalidad” “El mejor regalo de la vida”, “Que maravilloso” o “Disfrutad de este día”, han sido algunos de los comentarios más repetidos.

