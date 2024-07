Un vestido de punto calado como el Sara Carbonero es todo lo que necesitas para vestir bien este verano

Con una intensa ola de calor que amenaza desde el jueves con rondar los 40 grados en nuestro país y que pretende quedarse durante todo el fin de semana, el momento de elegir conjunto para salir a la calle puede convertirse en algo complicado. Es aquí donde las prendas ligeras confeccionadas en tejidos como el algodón o el lino hacen su estelar aparición para rescatarnos de las altas temperaturas y no se nos ocurre una pieza más acertada para estos días que un vestido. Sara Carbonero también parece tenerlo claro: consciente de lo sencillo que resulta armar un look con este básico esencial del verano, la periodista se enfundaba este jueves en uno de sus diseños bohemios para una quedada en Madrid con amigas. Un modelo en el que no hemos podido evitar fijarnos, pues cumple con todos los requisitos que buscamos en un vestido para estos días.

© @saracarbonero

Apostando por el crochet que desde hace un par de años domina buena parte de la estética estival, la empresaria posaba con una creación de Slowlove, la firma de ropa que en 2015 lanzó junto a su amiga Isabel Jiménez. Un vestido largo de finos tirantes y escote en pico confeccionado en algodón 100%, que cuenta con detalles calados a lo largo de la pieza, haciéndose más pronunciados en la parte inferior. Totalmente liso y en color verde oliva, no necesita apenas complementos para destacar en un estilismo versátil como el que Sara lucía.

© @saracarbonero

Aunque el vestido se encuentra agotado en la web de la firma, hemos dado con él entre las rebajas de Cortefiel, donde todavía quedan unas cuantas unidades disponibles. "Se trata de un diseño que reinventamos año tras año y que siempre se convierte en vuestro favorito", aseguran desde Slowlove. Una creación que forma parte de su colección Primavera/Verano 2024 y que ahora mismo puedes encontrar a mitad de precio ( 89 39,95 euros).

© Slowlove

El accesorio que no falta en los estilismos de Sara Carbonero

Lo ha llevado a festivales de música, a bodas como parte de su conjunto de invitada, y cómo no, tampoco podía faltar en un atuendo tan chic como este. Hablamos de sus inseparables sombreros, uno de los accesorios claves en el armario de la presentadora. En esta ocasión elegía un modelo tipo cowboy de fibras naturales en marrón, a juego con las alpargatas de cuña con las que completaba su elección.