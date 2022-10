Sara Carbonero acierta con su look de invitada perfecta diseñado por Inés Domecq

No solo de vestidos viven los armarios de las invitadas más elegantes; monos largos, combinaciones de falda y blusa y, por delante de los anteriores, trajes de chaqueta y pantalón protagonizan muchos de los mejores looks para asistir a una boda. El dos piezas se ha impuesto como supertendencia en los eventos de etiqueta y ha conquistado a las españolas que mejor visten. entre ellas, Sara Carbonero, que este fin de semana ha estrenado un conjunto diseñado por otra referente de estilo, Inés Domecq. La periodista y empresaria ha acudido a una boda en el campo con un total look ideal de la colección Otoño/invierno 2022-2023 de IQ Collection, la firma que Domecq dirige junto a Virginia Pozo.

Si hace unos días Sara nos conquistaba con un traje combinado con zapatillas en un estilismo de diario perfecto, ahora repite apuesta al dos piezas para una cita especial, la boda de su compañero en Slow Love Álex Varo con Claudia García. La pareja se ha dado el "sí quiero" en el campo, tal y como hemos podido ver en la publicación en la que Sara también revelaba su look de invitada perfecta: un traje de chaqueta (175 euros) y pantalón ancho (115 euros) en lana marrón firmado, como decíamos, por Inés Domecq y Virgina Pozo. Se trata de un diseño que estiliza muchísimo gracias a dos claves: las grandes solapas que incorpora en los hombros y que equilibran la cadera, y la amplia pernera de la prenda inferior, un corte que permite ocultar taconazos o plataformas.

Desconocemos cuál fue la elección de la periodista en cuanto al calzado, pero el accesorio que sí sabemos que llevó fue un gran sombrero de la firma artesanal Nana Golmar. Sara es experta en combinar este complemento y lo suele llevar durante todo el año, tanto en looks informales como en aquellos para eventos más especiales, tal y como ha sucedido en esta ocasión. Completan el look unos llamativos pendientes con forma de serpiente de la nueva colección Magie de Agatha Paris, firma con la que colabora habitualmente.

Su look de belleza favorito

La estilista Ana Capel es quien ha ideado esta combinación perfecta para una boda de otoño, mientras que Mateo Pérez se ha encargado del maquillaje. Manteniendo el estilo natural de Sara, el profesional de la belleza ha potenciado sus facciones con un sutil bronceado, ha marcado la mirada con eyeliner y sombras marrones, y ha realzado sus labios con una barra nude; un maquillaje suave tan característico de la periodista como su larga melena ondulada.

Socias y amigas

La boda ha servido para reunir a Sara con algunos de sus compañeros y colaboradores en Slow Love, la firma que creó en 2015 junto a Isabel Jiménez. De hecho, también ella ha estado en la fiesta, aunque escogió un look totalmente opuesto al de su socia. Un femenino vestido verde, ajustado y de largo midi, de Cortana, un abrigo blanco y zapatos nude formaron un estilismo mucho más clásico que prueba que, hoy en día, las opciones de invitada son más amplias que nunca.