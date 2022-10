Sara Carbonero inspirará tu próximo look de oficina con su combo de traje y zapatillas

¿Cuántas veces te has plantado frente al armario con el dilema de no saber qué escoger para sobrevivir a una jornada frenética? Oficina, reuniones, planes de afterwork... Hay ocasiones en las que necesitamos un conjunto que se adapte a cada una de las citas que tenemos planeadas a lo largo del día, y cuando esto ocurre, recurrir a los trajes de chaqueta y pantalón se convierte en una de las mejores ideas. Estas dos piezas se han convertido en una opción recurrente en el armario de Sara Carbonero, quien una vez más ha vuelto a demostrar todo el poder que encierran ambas prendas a través de su último look.

Hemos visto a la presentadora caminar por las céntricas calles de Madrid con una elección que podría salvar cualquier conjunto de oficina. Sara ha apostado por un pantalón de pinzas en color gris de la firma francesa American Vintage, a juego con una americana oversize del mismo estilo. Combinar los dos tonos más oscuros de la paleta, en su caso, ha resultado ser todo un éxito. Y es que la camiseta negra con la que ha acompañado el conjunto, lejos de caer en una sobriedad excesiva, termina de aportarle a su estilismo un aire serio y sofisticado, que se puede adaptar perfectamente al entorno laboral.

Eso sí, en lo que respecta al calzado, la actriz ha huido de zapatos de tacón o botines de plataforma, para decantarse por una alternativa mucho más cómoda. Al igual que suele hacer cuando lleva vestidos, también ha querido acompañar el traje con unas zapatillas deportivas blancas, restándole así cierta formalidad y convirtiendo su elección en un look todoterreno. El modelo que ella lleva es de la firma Popa (89,95 euros), unas sneakers con ligera plataforma y detalles en color marrón.

Sin abandonar su estilo bohemio, Sara ha querido introducir también detalles diferentes a través de los complementos. A juego con el maxibolso negro que lleva, también hemos podido verla con un sombrero tipo fedora en la mano, un diseño que ha protagonizado este verano sus conjuntos festivaleros, y que parece acompañarla también en su día a día.

REINAS DE ESTILO... SARA CARBONERO

