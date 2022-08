Vestido y zapatillas: el combo infalible de Sara Carbonero para un día de turismo en el campo

Cuando encuentras una combinación cómoda y que te sienta bien, ¿por qué dejar de usarla? Eso es lo que debió de pensar Sara Carbonero la primera vez que combinó un vestido largo con sus zapatillas favoritas, las clásicas Converse blancas, porque la hemos visto recurrir a esa fórmula una y otra vez. La última de ellas ha sido en Campo de Criptana, Ciudad Real, donde ha disfrutado de un día de turismo entre amigas con ese combo que no solo es práctico, sino que favorece muchísimo.

El verano de Sara Carbonero está siendo de lo más variado y ocupado: ha estado en festivales, en la playa con sus hijos y algunas amigas, también recorriendo las calles del madrileño barrio de Las Letras... y ahora ha sido Castilla La Mancha el destino escogido para una jornada de visitas. Así lo delataban los inconfundibles molinos que siempre recuerdan a Don Quijote de la Mancha, y lo ha confirmado ella misma en una publicación en la que hemos podido ver los detalles de su estilismo: un vestido largo burdeos de tirantes y con la espalda descubierta que ha combinado con unas zapatillas Chuck Taylor All Stars de Converse, un bolso bandolera y un sombrero de rafia.

El vestido ideal para las vacaciones

Además de que un vestido largo es una de las prendas más cómodas, estilosas y fresquitas que podemos llevar en un día de turismo, incluso si es campestre como el suyo, se trata de una pieza perfecta para incluir en cualquier maleta de vacaciones. ¿La razón? Puedes adaptarlo a cualquier plan según cómo lo combines: con sandalias planas es ideal para la playa, con tacones, para una cena... o con zapatillas para pasear, como ha hecho Sara. Además, si las temperaturas bajan, queda muy bien con una cazadora corta o incluso con un kaftán hasta el suelo; dos prendas de abrigo que también solemos meter en el equipaje.

La fórmula que repite cada verano

Pero, sin duda, el gran acierto de la periodista es combinar el vestido con unas zapatillas clásicas, una fórmula de estilo que ya había llevado en verano anteriores. En la imagen superior, por ejemplo, escogió un diseño de flores para salir de compras en Madrid el pasado verano. Añadió las mismas sneakers y otro de sus accesorios preferidos que también ha llevado hoy: el sombrero, un complemento protagonista en su armario sea cual sea la estación.