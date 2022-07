Sara Carbonero, de festival con el look más cómodo del verano y un maquillaje 'Euphoria'

Este fin de semana, Madrid ha sido el corazón de la fiesta para los amantes de la música indie, rock y electrónica gracias a uno de los festivales más importantes de nuestro país, Mad Cool. Tras dos ediciones cancelado debido a la pandemia, este 2022 regresaba por todo lo alto con un cartelazo que, a lo largo de sus cinco días, contó con las actuaciones de Metallica, The Killers, Florence + The Machine, Kings of Lions o Nathy Peluso, entre otros artistas y bandas internacionales. Una convocatoria ecléctica sobre el escenario que congregó, bajo este, a más de 300.000 asistentes... y a muchos rostros conocidos, como las influencers Eva Castt, Rocío Osorno o Ana Moya, a la actriz María Pedraza y a la periodista Sara Carbonero, quien compartía con sus seguidores sus conciertos favoritos de la sesión del sábado así como el look escogido para la cita.

- Las 'influencers' del momento y toda la moda festivalera, en el Mad Cool

Guitarricadelafuente, Leon Bridges y Florence + The Machine fueron tres de las actuaciones de las que disfrutó Sara Carbonero. La periodista, reconocida melómana, asistió a Mad Cool con algunas amigas, y con el look de festival perfecto para los más de 30 grados que marcaban los termómetros madrileños. El protagonista fue un vestido amplio y de tirantes finos en blanco que combinó con un especial sombrero decorado con motivos étnicos a todo color, un bolso de rafia y varios collares de Agatha Paris, firma con la que colabora cada temporada. Y el resultado no puede ser más acertado (y fresco, y cómodo) para esta clase de citas con la música que comienzan a media tarde y se alargan mucho más allá del anochecer.

- ¿Indie, techno o reggaeton? Encuentra tu look de festival perfecto según tu música favorita

El maquillaje 'Euphoria' que triunfa en los festivales

Como buena experta en tendencias que Sara es, sobre todo si nos centramos en aquellas de espíritu bohemio, completó el estilismo con dos detalles que este verano arrasan como nunca en los festivales: unas baby braids (o trencitas diminutas) decorando su melena ondulada, y las pegatinas de cristales que la serie Euphoria ha puesto de moda. Con ese toque final sobre el pómulo, el maquillador Ion Villar consiguió transformar el look habitual de la periodista (muy natural y solo enfatizando la mirada con eyeliner) en una apuesta mucho más actual y refrescante. ¿Necesitabas inspiración para tu próximo festi? No busques más.