El look de playa de Sara Carbonero en su escapada a Málaga

"No me quiero acostumbrar" y varios hashtag explicando el buen momento que está viviendo servían a Sara Carbonero para mostrar a todos sus fans que es muy feliz. La periodista, que mantiene una relación con el cantante Nacho Taobada desde hace algunas semanas, vive su segundo verano separada de Iker Casillas entre Madrid y las costas españolas. Y una de las últimas que ha visitado ha sido la del Sol. Desde allí compartía varias instantáneas, un bonito mensaje grabado en un muro... y el look de playa más práctico que ha llevado hasta la fecha.

- El sombrero de Sara Carbonero, el vestido-corsé de Hailey Bieber y otras compras 'celebrity' en Zara

Tras arrasar en el festival Mad Cool con un cómodo vestido bohemio y el maquillaje de cristales inspirado en Euphoria, Sara cambia de registro para apuntarse al dúo más sencillo de vacaciones: bañador a modo de body y shorts vaqueros. Esa ha sido la base del look con el posaba con el mar de fondo, un estilismo que ha completado con dos accesorios imprescindibles en esta época (gafas de sol y gorra), zapatillas blancas (ella adora las Converse pero se ha decantado por un modelo más deportivo) y una pieza inesperada en su armario: una capa de rayas que bien podría haberle servido de toalla durante los días de playa en Málaga.

Localizada la playa de Málaga en la que ha estado Sara Carbonero

A pesar de su discreción, sus seguidores han localizado uno de los lugares que la periodista ha visitado estos días: la playa de los Baños del Carmen, a unos diez minutos de Málaga. Allí tomaba la imagen en la que puede leerse el reconocible mensaje que decora uno de los muros de este énclave conocido por su balnerario. "Fuiste, eres y siempre serás... mi más bonita casualidad", puede leerse en una de las paredes; palabras que Sara, amante declarada de la poesía, no resistió a fotografiar y compartir con sus más de tres millones de seguidores.