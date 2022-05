El pantalón 'palazzo' de Sara Carbonero que resuelve cualquier look cómodo y elegante

Hay algo en lo que siempre coinciden las prescriptoras de moda: no hay armario que se precie sin un fondo formado por básicos. En él nunca pueden faltar prendas como un vestido negro, una blusa blanca o unos vaqueros, capaces de rescatarnos en cualquier ocasión ante una de las dudas más habituales: ¿qué me pongo? Pero Sara Carbonero nos acaba de recordar que, a esa lista de esenciales, conviene añadir uno más: un pantalón ancho de pinzas. Con él ha logrado demostrar que se pueden crear looks elegantes e ideales tanto para el día como para la noche.

La periodista ejerció ayer de maestra de ceremonias en un evento celebrado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, donde la cantante Rozalén presentó su nueva canción. Y para la ocasión decidió recurrir a un viejo truco de estilo que nunca falla: apostar por el negro, el color más sobrio de la paleta con el que se puede lograr un resultado sofisticado incluso a base de prendas tan sencillas como las que ha elegido ella. ¡Y es que a veces esa es precisamente la clave para acertar! La presentadora resolvió fácilmente el look con unos pantalones sastre anchos, con bolsillos, de cintura alta y bajo ligeramente acampanado.

Los acompañó con una camiseta lisa de tirantes con cuello halter y también con una de las tendencias en calzado que arrasan esta temporada, unos zapatos de plataforma con los que conseguía estilizar las piernas. Ni más, ni menos. Como único adorno, un cinturón de hebilla plateada y las múltiples pulseras con las que a menudo suele posar. Un total look negro en el que podemos inspirarnos en cualquier ocasión, ya sea para llevarlo un día a la oficina o para asistir a una cena de noche.

El look de Sara Carbonero con los pantalones más versátiles de Zara

No es la primera vez que la empresaria confía en la firma española a la hora de vestir: ya lo hizo recientemente con unos pantalones flare setenteros que causaron sensación. Algo que también ha logrado con este modelo full lenght, que cuesta tan solo 25,95 euros y que puedes encontrar (¡si llegas a tiempo!) tanto en tiendas físicas como en web.