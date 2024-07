Sara Carbonero se escapa al sur mientras su novio Nacho Taboada continúa de gira por España

Sara Carbonero ha puesto rumbo al sur tras pasar unos días muy familiares en su pueblo, Corral de Almaguer. La periodista, de 40 años, ha compartido varias fotos de su escapada a Almería, lugar al que regresa cada verano para reencontrarse con su hermana del alma, Isabel Jiménez. Junto a ella ha recorrido el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía, y ha disfrutado de una agradable velada.

© saracarbonero

Además, ha capturado el tatuaje que ambas comparten desde hace tres años, un pacto de sangre que dice: 'la vida'. Estas dos palabras, que Sara luce justo encima de su muñeca derecha e Isabel en un costado, debajo del brazo, las ha unido más todavía más en lo bueno y en lo malo, pues la presentadora de Informativos Telecinco estuvo día y noche al lado de Sara durante su enfermedad.

© saracarbonero

Mientras la periodista renueva energías en el Mediterráneo, su novio, el músico Nacho Taboada, continúa con su gira de conciertos por España al frente de Colectivo Panamera. El próximo sábado, 3 de agosto, el zaragozano actuará en Cambados, Galicia, y hasta entonces se encuentra grabando nuevas canciones en el estudio GrooveArt, en Madrid.

© taboada_nacho

La pareja comenzó a salir en la primavera de 2022 y mantiene su historia de amor alejada de los focos. Eso sí, cuando se dejan ver en público sus ojos reflejan lo enamorados que están. "He conocido a una persona muy especial", dijo el artista en una entrevista concedida a El Heraldo de Aragón. También contó cómo gestionaba el interés mediático que despertaba su romance. "Lo llevo con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos".

© Europa Press

Sara afronta el verano con ilusión tras compartir una foto desde el hospital y confesar que la vida le está retando fuerte desde hace algunos años. Pese a ello, se siente muy agradecida, ya que "el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino, ni mi nivel de conciencia tampoco". "Aceptar, abrazar, transitar y no esquivar", añadió.

© saracarbonero

La periodista está compaginando sus vacaciones con un proyecto muy especial que verá la luz en septiembre. "Seguimos creando, seguimos soñando, seguimos creyendo e inventando. Porque el momento es ahora. Con la música como motor y motivo , siempre. Ojalá pronto pueda contaros más", adelantó en sus redes sociales junto a una estrofa de la canción Inoportuna, de Jorge Drexler. "Quien no lo sepa ya, lo aprenderá de prisa. La vida no para, no espera, no avisa".