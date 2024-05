Paula Badosa abre su corazón y define a Stefanos Tsitsipas como su 'inspiración' tras su reconciliación

Hace menos de una semana que conocimos que Stéfanos Tsitsipas y Paula Badosa se han dado una segunda oportunidad después de haber tomado caminos distintos a comienzos de de mayo. Fue el propio tenista griego el encargado de contar la feliz noticia una entrevista: "Estamos juntos. Algunas personas han inventado historias sobre nosotros, pero Paula no hizo nada malo, ni yo tampoco". Ahora ha sido la deportista la que ha abierto su corazón y ha hablado del tenista.

Recientemente, la pareja de tenistas ha presentado su candidatura para disputar el doble mixto de Roland Garros, que sería, además, su primer torneo oficial juntos, ya que el año pasado Paula no puso disputarlo por culpa de unos fuertes dolores que tiene en la espalda, a los que sigue haciendo frente a día de hoy. Eso sí, sus ganas y su energía hacen que saque fuerzas para enfrentarse a todo. Este jueves, tras conocerte su participación conjunta el el Grand Slam parisino, la deportista catalana hacía unas declaraciones con las que demostraba lo enamorada que está de su chico.

"Siempre digo que compartir todo este viaje con alguien a quien amas y que es tan bueno en lo que hace, me inspira mucho", unas declaraciones en las que ha asegurado que Tsitsipas — quien estaba escuchando todo — le ayuda y sobre todo, "aprendo mucho de él". Una reciprocidad profesional que se retroalimenta el amor que sienten el uno por el otro: "Él me da su visión. Entonces... me da seguridad".

Pero eso no es todo, porque también quiso dejar claro lo feliz que está con su participación conjunta: "Estoy muy agradecida de tener a alguien como él a mi lado. Y además, ahora que los próximos días, no sé cuándo, vamos a jugar el dobles mixto. Además, compartir la cancha con él creo que lo hace aún más especial". Y es que ambos se encuentran en un muy buen momento, tanto a nivel profesional como, sobre todo, personal.

Unas palabras que nos recuerdan a las que Stéfanos Tsitsipas le dedicó a Paula cuando se conoció su reconciliación: "Ha sido difícil para nosotros estar separados y he pasado por momentos muy complicados. Se me hizo una montaña compaginar la vida personal y laboral y quise un descanso. Después de dos o tres semanas, me di cuenta que ella es una persona que me ha apoyado mucho y lo intenso que es nuestro amor. Hemos reconectado y estamos en un buen momento. Me he dado cuenta de que la relación que tengo con Paula es completamente diferente a cualquier otra que haya tenido en el pasado. Siento que ella es mi persona, nos entendemos y le da más valor a lo que hago", confesaba el deportista de élite durante una entrevista en el diario heleno SDNA.

Fue a mediados de junio de 2023 cuando Paula Badosa confirmaba a ¡HOLA! en primicia el inicio de su relación con el jugador heleno, lo que para ella era una nueva ilusión tras poner punto y final a su idilio con el modelo cubano Juan Betancourt. Desde entonces, los deportistas presumían de su amor allá donde iban compartiendo numerosas citas, planes y viajes muy románticos, tal y como ellos mismos mostraban en sus perfiles públicos con imágenes que daban fe de la química y complicidad que había entre ambos.

Ahora, tras este pequeño descanso en su relación, vuelven a estar juntos e ilusionados por su prometedor futuro personal y profesional. Paula - que está en pleno proceso de recuperación de la lesión crónica que sufre en una de sus vértebras que le causa dolor e impide golpear la raqueta con normalidad - ya calienta motores para Roland Garros. Su primer partido será este 26 de mayo contra una dura rival, la británica Katie Boulter. Stéfanos Tsitsipas, por su parte, también está presente en el torneo galo y el domingo se enfrentará al hungaro M.Fucsovics.