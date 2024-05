Paula Badosa explica los motivos de su ruptura con Stefanos Tsipsipas

Hace solo unos días la tenista Paula Badosa anunciaba a través de una emotiva carta su ruptura con otro rostro conocido del tenis, Stefanos Tsitsipas. La tenista española y el jugador griego, número siete del ranking mundial ATP, ponían fin así a un amor que ha durado un año, durante el que han dejado románticas imágenes y declaraciones. “Hemos compartido un camino lleno de amor y aprendizaje, y ahora, como amigos con gran respeto, decidimos seguir cada uno por su lado” escribía Paula en sus perfiles reflejando que la separación había sido amistosa. La deportista, que compite en el torneo de Roma, se ha sincerado acerca de las causas que les han llevado a tomar esta decisión.

"No han sido fáciles estos últimos días emocionalmente, pero soy una persona fuerte así que estoy tratando de lidiar con todo lo mejor que puedo" dijo en su comparecencia tras el partido contra Mirra Andreeva. En declaraciones a Tennis.com comparó su relación con la de Grigor Dimitrov y María Sharapova (salieron desde 2013 hasta 2015 cuando el tenista anunció su separación). "Me recuerda mucho a la historia de de María y Grigor. Estás con la persona adecuada, pero tal vez en el momento equivocado. Es un poco así, cada uno tiene su propia carrera, sus problemas con los que lidiar" dijo. Reconoció que no ha pasado una etapa muy buena a nivel personal, lo que habría influido en su decisión.

"Yo he tenido muchos altibajos a nivel emocional durante los últimos meses y ha sido difícil para mí. A veces es mejor separarse a pesar de todo" comentó. La deportista dijo además cómo es la relación que mantiene con Stefanos en la actualidad. "Tenemos una gran relación entre nosotros, es una magnífica persona y le deseo lo mejor. Sé que él tiene la misma postura. No ha sucedido nada dramático, es sólo la vida, y ambos tenemos el apoyo de nuestros seres queridos". Comentó además que seguro que siguen coincidiendo en los diferentes torneos. "Sé que seguiremos viéndonos en el circuito y quién sabe lo que ocurrirá en el futuro" aclaró, dejando en cierto modo la puerta abierta.

La pareja de moda del tenis mundial, que cuando comenzó a salir decía que eran como "almas gemelas", se separa apenas una semana después de pasear muy cariñosos y acaramelados por las calles del centro de la capital. Ambos disputaron el Mutua Madrid Open y nada parecía ir mal, puesto que en unas imágenes de finales de abril se les veía muy cariñosos intercambiado besos y abrazos.

A mediados del pasado junio de 2023 la tenista de 26 años confirmaba a ¡HOLA! en primicia el inicio de su relación con el jugador heleno (25), una nueva ilusión tras romper con el modelo cubano Juan Betancourt. Desde aquella fecha, Paula y Stefanos compartieron numerosas citas, planes y viajes muy románticos que ellos mismos mostraban en sus redes sociales, con imágenes que reflejaban la química y complicidad entre ambos. En el terreno profesional, Badosa sigue centrada en recuperarse de la lesión crónica que sufre en una se sus vértebras, lo que le produce mucho y limita su capacidad para entrenar. Tuvo que abandonar por el intenso dolor el torneo de Stuttgart (Alemania) y cayó eliminada en primera ronda en Madrid sin poder mostrar su mejor versión. En Roma se ha estrenado ahora con un triunfo.