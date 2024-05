Gara Arias abre el álbum familiar para felicitar a su hijo Marco que ha cumplido dos años

Gara Arias no puede estar más feliz al celebrar el segundo cumpleaños de su hijo Marco. El pequeño, fruto del matrimonio de la modelo con Pepe Barroso Jr, está precioso y su orgullosa mamá ha querido publicar unas preciosas fotos en sus redes sociales: "2 años de lo más bonito que me ha pasado en la vida", ha sido la frase que ha utilizado la canaria para resumir los dos primeros años de su niño. Las imágenes no pueden ser más bonitas: en la playa, con una impresionante puesta de sol, riendo... se nota que la Gara no quiere perderse ni un minuto de su bebé: "Yo, como madre, intento cada día estar ahí, sobre todo que él se dé cuenta de que siempre me tendrá como un apoyo", nos decía Gara en las páginas de ¡HOLA!.

Hablamos con Pepe Barroso Jr. y Gara Arias: de sus planes de boda a los de aumentar la familia

Un momento dulce

La pareja está pasando por una etapa personal y profesional exelente. Gara ha confesado que la maternidad sabía que "iba a ser un cambio muy grande y, evidentemente, lo es, pero no me ha resultado difícil". "A veces, me angustia un poco el tener que trabajar y estar fuera, pero luego vuelvo con las pilas cargadas para dedicarme a mi hijo al cien por cien. Me parece fascinante cómo cada día es algo nuevo y me encanta poder estar ahí, ver esos cambios", explicaba.

Las encantadoras imágenes de Gara Arias mostrándole su tierra a su bebé de 9 meses

Junto a Pepe, al que conoció hace algo más de tres años en la agencia de modelos en la que ambos trabajaban, ha formado una preciosa familia. A pesar de que no esperaban ser padres tan jóvenes, están disfrutando al máximo de cada segundo con su bebé. "El niño ahora no para, nos tiene como locos detrás de él", nos decía Gara entre risas. Eso sí, reconocía que a veces tienen que "hacer malabares" para compaginarlo todo. "Peo lo llevamos bien. Se queda con Pepe cuando yo no estoy, y cuando coincide que trabajamos los dos, se queda con la familia. Nos ayudan muchísimo".

Una familia de anuncio

Modelos de profesión, se conocieron trabajando y, cuando llevaban un año de relación, comunicaron la más bonita de las noticias: estaban esperaban un hijo. Tenían 25 años y aunque el embarazo los pilló por sorpresa, lo asumieron con total naturalidad y en mayo de 2022 nació su hijo, Marco, un bebé, como no podía ser de otra manera, también de anuncio. Ahora, juntos y felices, celebran los dos añitos del pequeño que es, sin ninguna duda, la alegría de la casa.