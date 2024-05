Sophie Turner describe a Taylor Swift como una 'heroína' por su apoyo en los peores momentos de su divorcio

Sophie Turner y Joe Jonas anunciaron en septiembre de 2023 su separación después de siete años juntos y dos hijas en común. La noticia disgustó mucho a sus fans que les veían como una pareja modelo, aunque el posterior desencuentro que tuvieron con respecto a la custodia de sus hijas Willa y Delphine sacó a la luz sus diferencias llevándoles incluso a los tribunales. No fue fácil esta separación para la protagonista de Juego de Tronos, tal y como ha revelado ella misma en una reciente entrevista en la que ha admitido los complicados momentos que atravesó y quiénes fueron las personas que la ayudaron a seguir adelante.

Asegura Sophie que se sintió muy culpable como madre, sus hijas tienen tres y un año, y describió aquella etapa como "los peores días de su vida", pues sus hijas fueron víctimas del amargo enfrentamiento que siguió a su ruptura. "Hubo días en los que no sabía si lograría seguir" señala en Vogue. "Llamaba a mi abogado y le decía que no podía hacerlo. Nunca fui lo suficientemente fuerte como para pelear por mí misma" explicó, añadiendo que fue su letrada la que le recordó que luchaba también por sus hijas. Recuerda que ella estaba en el Reino Unido, filmando la serie de televisión Joan mientras que las niñas estaban en Estados Unidos con Joe.

Fue entonces cuando transcendieron varios artículos en los que se especulaba con las causas de su ruptura y se apuntaba a la actitud de Sophie y sus salidas. La actriz asegura que le dolió mucho ver aquellos titulares. "Me repetía que nada de eso era cierto y que yo era una buena madre". En esta sincera entrevista Sophie admite que en el pasado tuvo problemas mentales, depresión y ansiedad, y padeció bulimia. Se medicó para estas dolencias, pero desde que se trasladó al Reino Unido no ha vuelto a hacerlo. Dice que es porque encontró una red de apoyo en varias personas que la ayudaron a seguir adelante.

Taylor Swift fue su heroína

En este sentido, destaca la ayuda que encontró en sus amigas, entre las que se encuentra la cantante Taylor Swift, que fueron quienes estuvieron a su lado en el proceso de su separación que fue tan público. "El apoyo que tuve de las mujeres de mi vida durante aquellos días fue maravilloso. Me sentí arropada y protegida". Describe a Taylor como una "heroína". "Nunca he estado más agradecida a nadie porque nos cogió a mis hijas y a mí y nos dio un hogar y un espacio seguro. De verdad que tiene un corazón de oro".

Sophie ha contado que la etiqueta de "esposa de Joe Jonas" es algo que no le gustaba escuchar durante su matrimonio. "No tenía nada que ver con él, no me hacía sentir así, pero era la percepción que tenían de nosotros los seguidores de la banda" comentó. Cuando se mudaron a Miami en 2021 las cosas empeoraron pues se separó de sus amigos y se sintió atrapada. Después de su separación inició un proceso legal con su exmarido Joe Jonas para fijar los términos de la custodia de sus niñas, proceso en el que llegaron a un acuerdo. Hubo una reactivación del caso en marzo pues, una vez cumplido el plazo del acuerdo inicial, Sophie quería que un juez estableciera los términos de manera definitiva.

Define a Joe como un buen padre

En este sentido Sophie declara en Vogue que espera ejercer la custodia compartida con Joe de manera tranquila. "Estamos haciéndolo lo mejor que podemos. Joe es un gran padre para nuestras hijas y es todo lo que puedo pedir. Lo único que quiero es que las niñas se sientan queridas y todo se enfoca en eso". A finales del año 2023 Sophie Turner fue fotografiada en París con su nueva ilusión, el aristócrata Peregrine Pearson, con quien desde entonces se la ha visto en diversas ocasiones.

Han estado en la nieve y en una fiesta tras el desfile de la firma Louis Vuitton en la Semana de la Moda. El exnovio de Olympia de Grecia es uno de los solteros de oro de Gran Bretaña, hijo mayor y heredero de Michael Pearson, cuarto Vizconde Cowdray, y Marina Rose Cordle, hija del parlamentario conservador John Cordle. En el futuro Peregrine se convertirá en el quinto vizconde Cowdray y heredará el imperio Pearson, uno de los mayores gigantes editoriales y de libros de texto del mundo.