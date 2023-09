Joe Jonas rompe su silencio tras la demanda de Sophie Turner en medio de un complicado divorcio

Durante estos últimos días se ha hablado mucho de la separación de Joe Jonas y Sophie Turner. Lo que parecía que iba a ser divorcio amistoso ha terminado convirtiéndose en un duro enfrentamiento entre el cantante y la actriz, principalmente por los aspectos relacionados con sus hijas. El último capítulo de esta batalla legal tiene que ver con un comunicado que ha emitido el artista a través de su representante, el que asegura que: "Joe y Sophie tuvieron una reunión cordial el domingo pasado en Nueva York, cuando Sophie vino para estar con las niñas. Han estado con ella desde entonces"; y deja claro que: "Las niñas no fueron retenidas". Sus palabras son una respuesta a la demanda que ha interpuesto la protagonista de Juego de Tronos contra su exmarido, afirmando que desde el 20 de septiembre las está reteniendo "indebidamente" y de manera "injusta" para impedir que se las lleve a Reino Unido, donde al parecer se estaban construyendo una casa a la que iban a mudarse a finales de año.

Sophie dice que el cantante de los Jonas Brothers se niega a devolverle los pasaportes de las niñas, por lo que no puede viajar con ellas a su país natal. Además, afirma que está rompiendo un acuerdo al que llegaron hace meses, cuando decidieron que Inglaterra sería su "hogar definitivo".

Sus declaraciones han causado un enorme revuelo, sin embargo, lo cierto es que la denuncia de Turner no tiene nada que ver con lo que dice Joe. El artista estadounidense ha decidido tomar la palabra y para dar su propia versión de los hechos. Tal y como ha informado su representante a HELLO! a través de un comunicado, el pasado domingo los dos tuvieron "una reunión cordial" en Nueva York, cuando Sophie viajó a la Gran Manzana para estar con las niñas (actualmente se encuentra rodando en Inglaterra). "Han estado con ella desde entonces. La impresión de Joe sobre la reunión fue que habían llegado a un acuerdo, entendiendo que trabajarían juntos para plantear un proyecto amistoso de crianza compartida".

Sin embargo, "menos de 24 horas después, Sophie dijo que quería llevarse a las niñas a Reino Unido para siempre", dice el representante de Jonas. "A continuación, exigió que Joe le entregara los pasaportes de las niñas para poder sacarlas del país inmediatamente. Si él accede, Joe violará la orden de la Corte de Florida", explica haciendo referencia a la orden que emitió el tribunal hace unas semanas y que dejaba bien claro que "prohibía a ambos padres el traslado de las niñas". "Sophie recibió esta orden el 6 de septiembre de 2023, hace más de dos semanas".

Por tanto, las fechas que dan uno y otro no solo no coinciden sino que estarían dando la razón a Joe Jonas, que no entiende el último movimiento de la que fuera su esposa. "Es un desafortunado desacuerdo legal sobre un matrimonio que lamentablemente está llegando a su fin. Cuando se utiliza una palabra como "retención", es, en el mejor de los casos, engañoso y, en el peor, un grave abuso del sistema legal. Las niñas no fueron retenidas", añade el comunicado.

Muchos fans de la pareja todavía no pueden creerse lo que está pasando. Su separación fue una sorpresa para todos y se quedaron en shock al enterarse de que Joe Jonas había solicitado el divorcio el pasado 5 de septiembre. Horas después, la actriz y el cantante decidieron publicar un comunicado en sus redes sociales.

"Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa. Hay muchas narrativas especulativas sobre por qué, pero, en verdad, esto es una decisión conjunta y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad y a nuestras hijas", dijeron. Poco queda ya de ese pacto "amistoso", ya que Joe y Sophie se encuentran enfrentados por la custodia de sus hijas, y parece que están muy lejos de llegar a un acuerdo.