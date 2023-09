Estos son todos los detalles del acuerdo prenupcial de Joe Jonas y Sophie Turner

El divorcio de Joe Jonas, 34 años, y Sophie Turner, de 27, pone en jaque no solo la custodia de las dos hijas de la pareja (que ya habría pedido el artista) sino parte de su fortuna. Antes de su boda sorpresa en Las Vegas, la pareja firmó un acuerdo prenupcial, como se ha podido ver en los documentos en los que el cantante solicita el divorcio de su mujer. Han transcendido ya algunos detalles del mismo en el que se especifica el reparto de las fortunas personales y las propiedades en común de la pareja, que se casó en 2019. Por el momento se desconoce si habrá alguna modificación con respecto a lo especulado en este acuerdo que, a la luz de lo que se ha conocido, parece del todo blindado.

Los derechos de sus canciones

El cantante, componente de los Jonas Brothers, mantendría, como informa The Blast y recoge Page Six, todos los derechos de las canciones y royalties generados por la música que ha compuesto con sus hermanos, además del dinero obtenido con el otro conjunto del que formó parte, DNCE. Turner, por su parte, se quedaría con las cantidades recaudadas por su papel de Sansa Stark en la exitosa serie Juego de Tronos, que se sumarían a lo que ganó como actriz por sus otras películas (la saga X-Men y la serie The staircase, entre otras). En lo referente a las propiedades inmobiliarias que adquirieron antes de casarse, cada una se adjudicará a su respectivo dueño.

La casa familiar, a medias

La casa familiar, que es la única que pertenece a ambos, tendrá que repartirse. Lo que suelen hacer las parejas, señala la citada publicación, es venderla y repartir los beneficios entre ambos cónyuges. Cada uno mantendría además los beneficios generados por los derechos de imagen y negocios asociados a su estatus como celebrity. De cumplirse estas condiciones solo tendrían que solucionar la custodia de sus hijas, que parece que compartirán como se explica en la petición de divorcio, igual que los gastos de manutención de las pequeñas. La fortuna de Sophie se ha estimado en más de 9 millones de euros mientras que la de Joe alcanzaría casi los 50 millones. Entre 2022 y 2023 cada uno añadió unos dos millones de euros a sus bienes.

El inesperado divorcio habría sido decisión del artista, que se dice sobrepasó su límite después de diversas discusiones con su mujer a causa del estilo de vida de esta. Las continuas salidas nocturnas de Sophie acabaron llevando a Joe a tomar esta drástica decisión pensando en el bienestar de sus hijas, de las que se está ocupando desde hace semanas. De momento ninguno se ha pronunciado al respecto de su divorcio, sobre el que los comentarios se habían multiplicado en los últimos días. Esta separación pone fin a una de las parejas más seguidas del star system.