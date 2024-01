Joe Jonas y la modelo Stormi Bree fotografiados juntos en México, ¿pareja sorpresa de 2024?

Joe Jonas y Sophie Turner han vivido estos meses un proceso de separación muy complicado a pesar de que anunciaron que ponían fin a su relación de manera mutua y amistosa. La expareja se vio las caras el pasado 3 de octubre en el tribunal federal de Manhattan por la custodia de las dos niñas que tienen en común, Willa (3) y Delphine (1), y este mes de enero, tienen un nuevo juicio para seguir detallando su acuerdo legal. A pesar de esta batalla judicial, los artistas están rehaciendo sus vidas. Hace poco más de un mes vimos a la actriz besando apasionadamente al aristócrata Peregrine Pearson. Ahora, parece que el cantante también podría haber encontrado de nuevo el amor con la modelo Stormi Bree.

Algunos medios internacionales como el Daily Mail o Page Six, apuntan a que Joe Jonas ha rehecho su vida amorosa con Stormi Bree después de ser vistos juntos en el aeropuerto privado de Cabo San Lucas (México). En las instantáneas publicadas por los citados medios, aparece la modelo junto al intérprete de Cake By the Ocean, ambos con looks cómodos, y vestidos de negro, mientras portan sus equipajes. El cantante también luce una gorra de béisbol roja y unas gafas de sol para proteger sus ojos.

El mismo día que la joven de 33 años y el artista fueron fotografiados juntos, Joe Jonas compartió a través de su perfil público un enigmático vídeo de las olas del mar rompiendo contra las rocas. Unas imágenes a las que añadió la versión instrumental de la canción I Think Of You de Rodríguez de 1971 en la que habla del amor: "Trae recuerdos de cuando estabas aquí. De tu sonrisa, tu risa fácil. De tu beso esos momentos después. Pienso en ti".

Justo tres días antes de que se realizaran estas fotografías de Joe Jonas junto a la modelo Sotrmi Bree en la pista de aterrizaje del aeródromo de México, el artista conocido por su papel en Camp Rock y sus hermanos, Kevin Jonas y Nick Jonas, actuaron en un espectáculo privado en un hotel local de Los Cabos para la víspera de Año Nuevo. A nivel profesional, Joe está viviendo una época maravillosa tras anunciar su gira más ambiciosa, ‘Five Albums. One Night. The World Tour’. que dio inicio el pasado 12 de agosto de 2023.

¿Quién es Stormi Bree?

Stormi Bree es una modelo estadounidense que a sus 33 años es una de las más solicitadas en las pasarelas de Estados Unidos. Desde pequeña tuvo claro a qué se quería dedicar, pero no fue hasta 2009 cuando su carrera despegó. Con solo 18 años fue coronada como Miss Estados Unidos Adolescente. La joven también ha hecho sus pinitos en el mundo de la música y de la interpretación, con apariciones en Boyle's Hunch (2015) y en la película Winter's Dream (2014), aunque prefiere seguir desfilando. Cuenta con más de un millón de seguidores en sus perfiles públicos, donde comparte sus mejores momentos personales y también profesionales. El pasado 26 de julio de 2017, se convirtió en mamá primeriza junto al modelo Lucky Blue Smith de una niña a la que llamaron Gravity. A los pocos meses de su nacimiento, se separaron y Lucky rehizo su vida con su actual pareja Nara.

La nueva relación de Sophie Turner

Hace casi cuatro meses (el pasado 5 de septiembre) Joe Jonas solicitaba el divorcio de Sophie Turner, alegando que su relación estaba irremediablemente rota después de siete años de amor. Desde ese momento, el cantante y la actriz tomaron caminos separados y la actriz de Juego de Tronos de 27 años, podría haber encontrado una nueva ilusión con el conocido aristócrata, Peregrine Pearson, de 29 años, ya que ambos fueron fotografiados besándose apasionadamente, cerca de la estación Gare du Nord.

