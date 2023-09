La (inevitable) razón por la que se ha filtrado el nombre de la hija de Sophie Turner y Joe Jonas

Por fin sabemos el nombre de la segunda hija de Sophie Turner y Joe Jonas. Desde que naciera en julio de 2022, la actriz de Juego de Tronos y el excomponente de los Jonas Brothers prefirieron mantener en la más absoluta intimidad la identidad de su hija y no quisieron desvelar el nombre de la menor, a la que se referían con la inicial D. No obstante, a raíz de su mediático divorcio y que emprendieran una ardua batalla legal por la custodia de sus hijas, se ha sabido que la niña, de poco más de un año de vida, se llama Delphine, según los documentos legales obtenidos por Page Six. Además de Delphine, un nombre muy dulce de origen francés y griego, son padres de otra niña, llamada Willa, que tiene tres años y vino al mundo en julio de 2020.

Hasta ahora el nombre de su hija menor era un dato que el matrimonio había preferido no desvelar, pero que ahora inevitablemente ha salido a la luz por cuestiones legales. Joe Jonas presentó una demanda de divorcio contra Sophie Turner a principios de septiembre y alegó que "el matrimonio estaba irremediablemente roto". A continuación la actriz interpuso una demanda al cantante por "una violación de los derechos de custodia" al alegar que tenía a sus hijas "retenidas injustamente" al negarse a darle sus pasaportes para llevárselas a Reino Unido, tierra natal de la actriz. Tras este intercambio de acusaciones, la expareja llegó a un acuerdo provisional y firmó una orden de consentimiento provisional que les prohíbe a ambos sacar a las niñas del estado de Nueva York.

-Joe Jonas se pronuncia, por primera vez y en pleno concierto, sobre su divorcio de Sophie Turner

-¡Menuda boda! Sophie Turner y Joe Jonas se dan el 'sí quiero' más loco en Las Vegas

Después de saber que Turner había emprendido acciones legales, el artista estadounidense decidió contar su propia versión de los hechos. En el comunicado remitido por su representante a los medios de comunicación asegura que "tras la reunión cordial" que la ya expareja mantuvo en la Gran Manzana, Joe entendió que "trabajarían juntos para plantear un proyecto amistoso de crianza compartida". Sin embargo, "menos de 24 horas después, Sophie dijo que quería llevarse a las niñas a Reino Unido para siempre", añadió la nota. "A continuación, exigió que Joe le entregara los pasaportes de las niñas para poder sacarlas del país inmediatamente. Si él accede, Joe violará la orden de la Corte de Florida", explica haciendo referencia a la orden que emitió el tribunal hace unas semanas y que dejaba bien claro que "prohibía a ambos padres el traslado de las niñas".

Los representantes legales de Joe aseguraron que el cantante "está buscando compartir la crianza de sus hijas para que crezcan tanto con su madre y padre, y por supuesto, también está de acuerdo con que las niñas sean criadas tanto en Estados Unidos como en Reino Unido". Sin embargo, a la espera de una orden definitiva de la Corte sobre el caso, la intérprete y el músico decidieron firmar esta disposición con la intención de "proteger el bienestar de las (menores) involucradas" y evitar que sean "removidas u ocultadas aún más antes de la disposición final de la petición", en palabras del texto presentado por Stephen Cullen, abogado de la actriz británica. El próximo 3 de octubre se celebrará la primera audiencia en el tribunal federal de Manhattan y todo parece indicar que llegar a un acuerdo no será nada fácil.

-Todos los detalles del acuerdo prenupcial de Joe Jonas y Sophie Turner