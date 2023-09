Sophie Turner y Joe Jonas se pronuncian sobre su separación en un comunicado conjunto

Tras unos días en los que las especulaciones sonaban con fuerza y los silencios pesaban como una auténtica losa, se producía la confirmación de la noticia: la historia de amor de Joe Jonas y Sophie Turner ha llegado a su fin. Cuatro años después de sellar su amor en Las Vegas y con dos hijas en común, la admirada pareja de artistas decidía emprender caminos por separado; una determinación de la que trascendieron algunas informaciones, como el hecho de que habría sido el cantante quien tomó la iniciativa a la hora de presentar la petición de divorcio en Miami o los motivos que habrían llevado a los protagonistas a romper su matrimonio basados en las diferencias en sus estilos de vida. Sin embargo, no ha sido hasta este miércoles cuando ambos se han pronunciado al respecto a través de un comunicado conjunto.

Una ruptura "mutua y amistosa"

Tanto Sophie, de 27 años, como Joe, que hace veinte días sopló las velas de su 34 cumpleaños, han compartido en sus perfiles sociales un texto cargado de significado en el que, pese a su brevedad, expresan la forma en la que han gestionado esta difícil situación para la familia que juntos han construido. "Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido terminar nuestro matrimonio de manera mutua y amistosa. Hay muchas especulaciones sobre el motivo, pero la realidad es que esto es una decisión mutua y los dos deseamos, honestamente, que todo el mundo pueda respetar nuestros deseos de preservar nuestra privacidad y la de nuestras hijas", rezan las palabras que han compartido con sus comunidades virtuales, que juntas suman cerca de veinticinco millones de personas.

La expareja, que precisamente inició su romance a través de las redes sociales, donde contactaron por vez primera en 2016, ha emitido exactamente el mismo comunicado al mismo tiempo, unas contundentes palabras escritas en letra negra sobre fondo blanco. Además no han añadido contenido a modo de pie de fotografía y han desactivado los comentarios, pues su intención no es otra que aclarar en qué punto se encuentran, evitando dar pie a nuevas suposiciones y conjeturas y priorizando, por encima de todo, el bienestar de sus niñas, Willa, de 3 años, y la benjamina, de la que no se conoce el nombre y a quien se identifica con la inicial D., de 14 meses.

Siete años de amor y dos hijas en común

La que parecía ser una historia de amor idílica pone su broche, con cordialidad y de forma tan repentina como inesperada, una relación por la que Sophie y Joe lo apostaron todo cuando en 2016 cruzaron sus primeros mensajes privados. Fue el vocalista, que sigue encadenando éxitos con su banda familiar, Jonas Brothers, quien dio el primer paso, a quien correspondió más tarde la estrella de Juego de Tronos. Su primer encuentro físico se produjo en Londres, capital del país natal de la reputada intérprete, y, desde entonces, se convirtieron en un tándem insepable. Sophie, que por aquel entonces tenía solo 20 años, hizo las maletas y acompañó al músico a su gira; luego llegaron las primeras imágenes juntos, conciertos, eventos mano a mano, veladas nocturas y en enero de 2017 ella mostró a su chico en su cuenta.

Más allá de lo referente a los protagonistas, ahora queda por resolver una trascendental cuestión vinculada al divorcio: la custodia de sus hijas. Tal y como apunta TMZ, el artista se ha puesto en manos de un reconocido equipo de abogados para lograr la custodia compartida y que la justicia le permita "un contacto frecuente y continuo" con ellas. Fuentes cercanas han señalado a People que la pareja, que estaba "irremediablemente rota" en la actualidad, firmó un acuerdo prenupcial antes de darse el 'sí, quiero' para blindar su millonario patrimonio. En los últimos días se ha rumoreado que el detonante de esta situación pudo estar basado en las diferencias en las rutinas de ambos, pues se ha dicho que es Joe quien se ocupa de los cuidados de las pequeñas y es muy casero y Sophie quien sale más.

